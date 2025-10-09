Οι ιδιοκτήτες της Μπέρνλι εξαγόρασαν την Εσπανιόλ

Οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες της Μπέρνλι συμφώνησαν στην πλειοψηφική εξαγορά της Εσπανιόλ, όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα την Πέμπτη.

Η Velocity Sports Partners, με επικεφαλής τον Αμερικανό επιχειρηματία Άλαν Πέις, ολοκλήρωσε μια συμφωνία για την Εσπανιόλ, αξίας έως και 200 εκατομμυρίων ευρώ (232,32 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η συμφωνία τερματίζει την 9ετή ιδιοκτησία του συλλόγου από τον κινεζικό όμιλο Rastar Group.

«Το ποδόσφαιρο ανήκε πάντα στους ανθρώπους του», δήλωσε ο Πέις, ο οποίος είναι πρόεδρος της Μπέρνλι από το 2020.

«Ο ρόλος μας δεν είναι να αντικαταστήσουμε την κληρονομιά, αλλά να χτίσουμε πάνω σε αυτήν, με προσοχή, με σαφήνεια και με σκοπό. Δεν πρόκειται για ιδιοκτησία. Πρόκειται για διαχείριση».

Ο Πέις τόνισε ότι τόσο η Εσπανιόλ όσο και η Μπέρνλι θα διατηρήσουν τις μοναδικές τους ταυτότητες, τις ηγετικές δομές και την ανεξαρτησία τους. «Η Μπέρνλι θα παραμείνει Μπέρνλι. Η Εσπανιόλ θα παραμείνει Εσπανιόλ», είπε.

Η Εσπανιόλ, με έδρα τη Βαρκελώνη, έχει πλούσια ιστορία στο ισπανικό ποδόσφαιρο, καθώς ιδρύθηκε το 1900. Ο σύλλογος έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ύπαρξής του στη LaLiga και διαθέτει ένθερμους οπαδούς.