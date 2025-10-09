Ελλάδα – Σκωτία: Η Γλασκώβη στα γαλανόλευκα πριν από τον αποψινό αγώνα (βίντεο)

Το δικό τους χρώμα δίνουν από το πρωί οι Ελληνες φίλοι της εθνικής ομάδος που ταξίδεψαν (ή βρίσκονται) στη Γλασκώβη ενόψει του αποψινού αγώνα απέναντι στους Σκωτσέζους.

Οπως θα δείτε στα βίντεο, είτε με συνθήματα είτε και με τον εθνικό ύμνο, οι Ελληνες έκαναν αισθητή την παρουσία τους.

Σκωτία και Ελλάδα, μετά την αναμέτρηση στο UEFA Nations League νωρίτερα φέτος, ανταμώνουν ξανά στο «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απόψε το βράδυ στις 21:45.

Οι δύο ομάδες συμμετέχουν στον Γ΄ Όμιλο με τη Δανία και τη Λευκορωσία και αυτή τη στιγμή τις χωρίζει μόλις ένας βαθμός μετά από δύο αγώνες.