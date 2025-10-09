Logo Image

Ελλάδα – Σκωτία: Η Γλασκώβη στα γαλανόλευκα πριν από τον αποψινό αγώνα (βίντεο)

Στις 9:45 η αναμέτρηση

Το δικό τους χρώμα δίνουν από το πρωί οι Ελληνες φίλοι της εθνικής ομάδος που ταξίδεψαν (ή βρίσκονται) στη Γλασκώβη ενόψει του αποψινού αγώνα απέναντι στους Σκωτσέζους.

Οπως θα δείτε στα βίντεο, είτε με συνθήματα είτε και με τον εθνικό ύμνο, οι Ελληνες έκαναν αισθητή την παρουσία τους.

Σκωτία και Ελλάδα, μετά την αναμέτρηση στο UEFA Nations League νωρίτερα φέτος, ανταμώνουν ξανά στο «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απόψε το βράδυ στις 21:45.

Οι δύο ομάδες συμμετέχουν στον Γ΄ Όμιλο με τη Δανία και τη Λευκορωσία και αυτή τη στιγμή τις χωρίζει μόλις ένας βαθμός μετά από δύο αγώνες.

Η Σκωτία διεκδικεί την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά από το 1988 και έχει ξεκινήσει αήττητη τα προκριματικά του 2026, κερδίζοντας τέσσερις βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια της εκτός έδρας, εναντίον της Δανίας και της Λευκορωσίας.

