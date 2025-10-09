Logo Image

Για το «2Χ2» με Σκωτία η Εθνική στη Γλασκώβη

Αθλητικά

Για το «2Χ2» με Σκωτία η Εθνική στη Γλασκώβη

Ο αγώνας είναι χωρίς αύριο για την ελληνική ομάδα, που χρειάζεται μόνο νίκη για να ελπίζει σε πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ

Μετά την αναμέτρηση στο UEFA Nations League νωρίτερα φέτος, η Σκωτία και η Ελλάδα ανταμώνουν ξανά στο «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 την Πέμπτη το βράδυ (9/10, 21:45).

Οι δύο ομάδες συμμετέχουν στον Γ΄ Όμιλο με τη Δανία και τη Λευκορωσία, κι αυτή τη στιγμή τις χωρίζει μόλις ένας βαθμός μετά από δύο αγώνες. Η Σκωτία διεκδικεί την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά από το 1988 κι έχει ξεκινήσει αήττητη τα προκριματικά του 2026, με ισοπαλία (0-0) στην Κοπεγχάγη και νίκη στη Λευκορωσία.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την ίδια ομάδα που νίκησε με συνολικό σκορ 3-1 στα πλέι οφ του Nations League τον Μάρτιο.

Ήταν η πρώτη από τις τέσσερις συνεχείς νίκες για τους «γαλανόλευκους» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε όλες τις διοργανώσεις, στις οποίες σκόραραν συνολικά 17 γκολ, πετυχαίνοντας πέντε από αυτά στη νίκη με 5-1 επί της Λευκορωσίας στον εναρκτήριο αγώνα του Γ΄ Ομίλου, τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, η Ελλάδα επέστρεψε στη γη μόλις τρεις ημέρες αργότερα, όταν υπέστη ήττα με 3-0 εντός έδρας από τη Δανία για τη δεύτερη αγωνιστική. Η ελληνική ομάδα, 40ή στον κόσμο, επιδιώκει να προκριθεί στο πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2014.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube