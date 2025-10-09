Για το «2Χ2» με Σκωτία η Εθνική στη Γλασκώβη

Μετά την αναμέτρηση στο UEFA Nations League νωρίτερα φέτος, η Σκωτία και η Ελλάδα ανταμώνουν ξανά στο «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 την Πέμπτη το βράδυ (9/10, 21:45).

Οι δύο ομάδες συμμετέχουν στον Γ΄ Όμιλο με τη Δανία και τη Λευκορωσία, κι αυτή τη στιγμή τις χωρίζει μόλις ένας βαθμός μετά από δύο αγώνες. Η Σκωτία διεκδικεί την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά από το 1988 κι έχει ξεκινήσει αήττητη τα προκριματικά του 2026, με ισοπαλία (0-0) στην Κοπεγχάγη και νίκη στη Λευκορωσία.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την ίδια ομάδα που νίκησε με συνολικό σκορ 3-1 στα πλέι οφ του Nations League τον Μάρτιο.

Ήταν η πρώτη από τις τέσσερις συνεχείς νίκες για τους «γαλανόλευκους» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε όλες τις διοργανώσεις, στις οποίες σκόραραν συνολικά 17 γκολ, πετυχαίνοντας πέντε από αυτά στη νίκη με 5-1 επί της Λευκορωσίας στον εναρκτήριο αγώνα του Γ΄ Ομίλου, τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, η Ελλάδα επέστρεψε στη γη μόλις τρεις ημέρες αργότερα, όταν υπέστη ήττα με 3-0 εντός έδρας από τη Δανία για τη δεύτερη αγωνιστική. Η ελληνική ομάδα, 40ή στον κόσμο, επιδιώκει να προκριθεί στο πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2014.