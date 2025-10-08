Εισβολή του Netflix στο ποδόσφαιρο

Το Netflix φέρεται να είναι έτοιμο να υποβάλει προσφορά για την απόκτηση των παγκόσμιων δικαιωμάτων μετάδοσης ενός αγώνα του Champions League ανά γύρο.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας αναδιοργάνωσης των τηλεοπτικών συμφωνιών της UEFA, οι οποίες, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διοικητική αρχή, θα πρέπει να αποφέρουν συνολικά έσοδα μεταξύ 5 και 6 δισεκατομμυρίων ευρώ ανά σεζόν (από τα τρέχοντα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ).

Όπως αναφέρει η αγγλική εφημερίδα Times, η UEFA και οι Ευρωπαϊκοί Ποδοσφαιρικοί Σύλλογοι (EFC) τροποποιούν τον τρόπο πώλησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για το Champions League και άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων, ξεκινώντας από τη σεζόν 2027-28.

Η πιο σημαντική αλλαγή έχει σχεδιαστεί για να προσελκύσει παγκόσμιες πλατφόρμες streaming και φέρεται να έχει ήδη επικοινωνήσει με το Netflix για να εκτιμηθεί το ενδιαφέρον του. Η Amazon μεταδίδει ήδη έναν αγώνα Champions League ανά αγωνιστική στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ιταλία, ενώ η Apple κατέχει τα παγκόσμια δικαιώματα για τη Major League Soccer, και η Disney εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής προσφορών για ζωντανές αθλητικές εκδηλώσεις.

Το Netflix δεν έχει ακόμη εισέλθει σημαντικά στην αγορά των αθλητικών δικαιωμάτων, αλλά έχει ήδη μεταδώσει έναν αγώνα NFL (αμερικανικό ποδόσφαιρο) τα Χριστούγεννα και τον αγώνα πυγμαχίας Μάικ Τάισον εναντίον Τζέικ Πολ, ο οποίος ήταν μια μεγάλη επιτυχία για την πλατφόρμα όσον αφορά την τηλεθέαση. Το Netflix έχει επίσης αποκτήσει τα δικαιώματα των ΗΠΑ για τα Παγκόσμια Κύπελλα Γυναικών της FIFA του 2027 και του 2031.

Η πώληση των δικαιωμάτων της UEFA για τους άλλους αγώνες του Champions League, του Europa League και του Conference League θα επιτρέψει στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές για πολλαπλές αγορές ταυτόχρονα.

Για παράδειγμα, η Discovery/TNT Sports ή το Sky θα μπορούσαν να υποβάλουν προσφορές για όλους τους άλλους αγώνες στις πέντε μεγάλες αγορές: το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία.

Εσωτερικές πηγές αναφέρουν ότι τα ετήσια έσοδα της UEFA από τις διασυλλογικές διοργανώσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά τουλάχιστον 10%, από τα τρέχοντα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ή ίσως και περισσότερο, φτάνοντας ενδεχομένως τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση των τηλεοπτικών εσόδων θα σημαίνει ότι οι ομάδες που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα κερδίζουν ακόμη περισσότερα.

Αν και υπάρχει πάντα ανησυχία ότι η αύξηση των εσόδων από το Champions League θα μπορούσε να διευρύνει περαιτέρω το οικονομικό χάσμα με τις ομάδες που δεν συμμετέχουν στην κορυφαία διοργάνωση, εν τούτοις η UEFA έχει ήδη διασφαλίσει ότι τα ποσά που διανέμονται στους συλλόγους του Europa League και του Conference League, καθώς και οι πληρωμές αλληλεγγύης σε συλλόγους που δεν αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα συνεχίσουν να αυξάνονται ταχύτερα.

