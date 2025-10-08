Τέλος από τον Ερυθρό Αστέρα ο Σφαιρόπουλος

Τέλος εποχής μετά από δύο χρόνια για τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Έλληνας τεχνικός χώρισε το δρόμο του με την ομάδα του Βελιγραδίου ανοίγοντας το δρόμο για την έλευση του Σάσα Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με την «Telegraf».

Ο Σφαιρόπουλος ανέλαβε καθήκοντα στο σύλλογο της Σερβίας τον Οκτώβριο του 2023. Κατά τη διάρκεια της θητείας του κατάκτησε έναν τίτλο στην Αδριατική Λίγκα, δύο Κύπελλα Κόρατς κι ένα πρωτάθλημα Σερβίας.

Η εφετινή σεζόν, ωστόσο, ξεκίνησε άσχημα για τους «ερυθρόλευκους», που αντιμετώπισαν και πολλά προβλήματα με τραυματισμούς. Η εντός έδρα ήττα από τη Ζαντάρ ήταν το τελευταίο παιχνίδι με τον Σφαιρόπουλο προπονητή του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Ομπράντοβιτς επιστρέφει για δεύτερη φορά στη λαοφιλή ομάδα, την οποία είχε οδηγήσει από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2020, δίνοντας ύστερα τη θέση του στον Ντέγιαν Ράντονιτς.