Τέλος από τον Ερυθρό Αστέρα ο Σφαιρόπουλος

Αθλητικά

Η εντός έδρα ήττα από τη Ζαντάρ ήταν το τελευταίο παιχνίδι με τον Έλληνα τεχνικό στον πάγκο της σερβικής ομάδας

Τέλος εποχής μετά από δύο χρόνια για τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Έλληνας τεχνικός χώρισε το δρόμο του με την ομάδα του Βελιγραδίου ανοίγοντας το δρόμο για την έλευση του Σάσα Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με την «Telegraf».

Ο Σφαιρόπουλος ανέλαβε καθήκοντα στο σύλλογο της Σερβίας τον Οκτώβριο του 2023. Κατά τη διάρκεια της θητείας του κατάκτησε έναν τίτλο στην Αδριατική Λίγκα, δύο Κύπελλα Κόρατς κι ένα πρωτάθλημα Σερβίας.

Η εφετινή σεζόν, ωστόσο, ξεκίνησε άσχημα για τους «ερυθρόλευκους», που αντιμετώπισαν και πολλά προβλήματα με τραυματισμούς. Η εντός έδρα ήττα από τη Ζαντάρ ήταν το τελευταίο παιχνίδι με τον Σφαιρόπουλο προπονητή του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Ομπράντοβιτς επιστρέφει για δεύτερη φορά στη λαοφιλή ομάδα, την οποία είχε οδηγήσει από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2020, δίνοντας ύστερα τη θέση του στον Ντέγιαν Ράντονιτς.

