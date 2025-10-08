Γιοβάνοβιτς: Πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα αύριο

Μετά την αναμέτρηση στο UEFA Nations League νωρίτερα φέτος, η Σκωτία και η Ελλάδα ανταμώνουν ξανά στο «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 την Πέμπτη το βράδυ (9/10, 21:45).

Οι δύο ομάδες συμμετέχουν στον Γ΄ Όμιλο με τη Δανία και τη Λευκορωσία, κι αυτή τη στιγμή τις χωρίζει μόλις ένας βαθμός μετά από δύο αγώνες.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ενόψει του αγώνα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς υπογράμμισε τη σημασία που έχει για την Εθνική το παιχνίδι και την ανάγκη άμεσης αγωνιστικής μεταμόρφωσης σε σχέση με τον αγώνα εναντίον της Δανίας.

Συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός προπονητής τοποθετήθηκε για:

Τη σημασία του αγώνα:

«Είναι πολύ σοβαρό παιχνίδι και λόγω της ήττας με τη Δανία γίνεται πολύ πιο σημαντικό. Αλλά μια ομάδα που έχει στόχους μπροστά της είναι λογικό κάθε παιχνίδι να έχει ξεχωριστή σημασία. Λόγω της ήττας αλλά και της δυναμικής του αντιπάλου.

Έχει μεγάλη σημασία για τη συνέχεια των προκριματικών. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, να έχουμε διάθεση. Όπως είπε ο Βαγγέλης πρέπει να είμαστε καλύτεροι από ότι τον Μάρτιο. Τα προκριματικά είναι 6 ματς σε 3 μήνες και δεν επιστρέφουν, έχει τεράστια σημασία για εμάς».

Τις νίκες στη Βρετανία, με Αγγλία και Σκωτία:

«Λόγω των σημασιών των παιχνιδιών δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Όπως έχει δημιουργηθεί το πρόγραμμα των εθνικών που σε μια βδομάδα παίζουμε δύο παιχνίδια δεν έχουμε την πολυτέλεια να σκεφτόμαστε καλά. Πρέπει να είμαστε σωματικά και πνευματικά έτοιμοι και να πάρουμε άμεσα αποτελέσματα.

Αυτό που σκεφτόμαστε είναι να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι. Δεν σκέφτομαι αν τα αποτελέσματα είναι εδώ ή κάπου αλλού. Σκεφτόμαστε τον αυριανό αντίπαλο και την απόδοση που θα πρέπει να έχουμε».

Τον ΜακΤόμινεϊ:

«Είναι σημαντικός, αλλά δεν είναι ο μόνος. Έχουν παίκτες με ποιότητα, σαν ομάδα έχουν και περισσότερες εμπειρίες και έχουν πολλούς παίκτες που μπορεί να είναι κρίσιμοι στο παιχνίδι. Ο προπονητής είναι έξι χρόνια εκεί. Είναι μια σοβαρή ομάδα και έτσι θα την αντιμετωπίσουμε».

Τον Καρέτσα και αν θα ρισκάρει με τη συμμετοχή του:

«Ήρθε χθες το βράδι από το Βέλγιο. Είχε μια ίωση. Σήμερα δεν έχει πυρετό και θα κάνει κάποια πράγματα στην προπόνηση. Θα εξετάσουμε την κατάστασή του σήμερα και αύριο για να δούμε κατά πόσο θα μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε.

Ελπίζουμε ότι με τη Δανία θα είναι σίγουρα διαθέσιμος. Στην περίπτωσή του δεν είναι τόσο εύκολο να λέμε ότι είναι 50-50. Προτιμάμε να βασιζόμαστε σε παίκτες που βρίσκονται στο 100%».

Τα πράγματα που πρέπει να αλλάξει σε σχέση με τον αγώνα κατά της Δανίας:

«Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι με τη Δανία είναι καλό για να το συγκρίνουμε με το αυριανό. Δεν λειτούργησε τίποτα καλά. Πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Εύχομαι να είναι μια πολύ κακή παρένθεση. Σίγουρα δεν σου δίνει πολλά.

Δεν είναι άξιο ιδιαίτερου σχολιασμού. Ήταν ένα ματς που δεν λειτούργησε τίποτα καλά, ούτε με την μπάλα, ούτε χωρίς. Περισσότερα πράγματα θα μπορούσαμε να μάθουμε από άλλα παιχνίδια και όχι από αυτό. Θα ήθελα να το ξεχάσουμε παρόλο που ήταν πολύ σημαντικό για εμάς».

Τη Σκωτία:

«Είναι διαφορετική διοργάνωση. Είναι σημαντικό παιχνίδι και για τους δύο. Δεν θα έχει διαφορές ο τρόπος παιχνιδιού των δύο ομάδων. Η ομάδα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και διάθεση θα είναι εκείνη που θα το κερδίσει».

Το γεγονός ότι ο αντίπαλος θα θέλει ρεβάνς:

«Δεν είμαι σε φάση που πρέπει να αντιληφθώ την προετοιμασία της Σκωτίας. Ξέρουμε και είναι φυσικό ότι η Σκωτία στην έδρα της θα έχει υποστήριξη από τον κόσμο και θα έχει μια δυναμική που πάντα έχει. Εμείς σκεφτόμαστε τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού».