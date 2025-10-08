Κατηγορούμενος για βιασμό ο Ράφα Μιρ

Δικαστήριο της Βαλένθια απήγγειλε κατηγορίες στον ποδοσφαιριστή της Έλτσε, Ράφα Μιρ, για σεξουαλική επίθεση κι επέβαλε εγγύηση 12.500 ευρώ.

Ο Μιρ θα καταθέσει στις 13 Οκτωβρίου ενώπιον του δικαστή που διερευνά το πιθανό έγκλημα της σεξουαλικής επίθεσης «με σαρκική πρόσβαση και χρήση βίας», για την οποία καταγγέλθηκε από μια 21χρονη γυναίκα το 2024.

Σύμφωνα με τον δικαστή του 8ου τμήματος του Αστικού και Ερευνητικού Τμήματος του Πρωτοδικείου της Βαλένθια, οι έρευνες που διεξήχθησαν αποκαλύπτουν «ενδείξεις, όχι απλές υποψίες», ότι ο Μιρ «επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο περιπτώσεις σε ένα από τα δύο κορίτσια που αυτός και ένας άλλος φίλος του [επίσης ποδοσφαιριστής Πάμπλο Χάρα, επίσης κατηγορούμενος] είχαν συναντηθεί προηγουμένως σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Βαλένθια».

Ο δικαστής κάλεσε και τους δύο άνδρες «να κάνουν τις προκαταρκτικές δηλώσεις που προβλέπονται στην προκαταρκτική διαδικασία», σύμφωνα με πηγές από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κοινότητας της Βαλένθια.

Στην απόφαση, που υπογράφηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, ο δικαστής επέβαλε εγγύηση 12.500 ευρώ στον Μιρ και 5.000 ευρώ στον Χάρα, «για να διασφαλιστούν οι αντίστοιχες αστικές ευθύνες τους σε περίπτωση καταδίκης». Κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης του Μιρ, ο παίκτης θα καταθέσει διαδικτυακά τη Δευτέρα, σύμφωνα με πηγές από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η Έλτσε, όπου ο Μιρ αγωνίζεται αυτή τη σεζόν δανεικός από τη Σεβίλλη, γνώριζε ήδη ότι η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη όταν υπέγραψε τον επιθετικό. Ο σύλλογος δήλωσε ότι «δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια» σχετικά με αυτό το θέμα.