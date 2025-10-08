Εβάν Φουρνιέ: Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό

Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε συνέντευξη στο Monaco TV, στη διάρκεια της οποίας εξέφρασε επιθυμία να ολοκληρώσει την αγωνιστική καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ των ερυθρόλευκων έκανε έναν απολογισμό της έως τώρα θητείας του, μίλησε για τη σχέση που τον «δένει» με τους οπαδούς, αλλά και για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Συγκεκριμένα, ο Φουρνιέ ρωτήθηκε και απάντησε για:

Την απόφασή του να υπογράψει στον Ολυμπιακό:

«Νιώθω πολύ καλά στην ομάδα. Είναι αλήθεια ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα για μένα όταν υπέγραψα. Είναι λίγο περίεργο στην αρχή, όταν χτίζεις μια ολόκληρη καριέρα σε ένα μέρος για 12 χρόνια και αλλάζεις εντελώς, ξεκινάς από το μηδέν στα 32 σου, είναι ιδιαίτερο.

Αλλά με υποδέχτηκαν τόσο καλά που τελικά όλα πήγαν πολύ γρήγορα και πολύ καλά, και με τον καιρό μέσα στη χρονιά βρήκα τα πατήματά μου και είχαμε μια πολύ καλή σεζόν, μέχρι που το όνειρο συνετρίβη. Οπότε, ναι, ήταν πολύ ωραία, το απόλαυσα πολύ και είμαι χαρούμενος που συνεχίζω την περιπέτεια».

Την ανανέωση του συμβολαίου του:

«Ανανέωσα γιατί νιώθω πολύ καλά και θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου εδώ. Δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι, αλλά για μένα αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος ήταν να κερδίσουμε. Δεν το κάναμε, οπότε δεν μπορώ να φύγω μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

Τη σχέση του με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού:

«Μου δίνουν πολλή, πολλή αγάπη, και νομίζω ότι εκτιμούν το γεγονός ότι αγωνίζομαι για την ομάδα τους, ότι δίνω τα πάντα. Στην πραγματικότητα, είναι ωραίο να σε εκτιμούν για το ποιος είσαι. Και εμένα προσωπικά, είναι κάτι που με τροφοδοτεί. Είμαι ένας πολύ έντονος, πολύ παθιασμένος άνθρωπος, και όταν το βλέπω αυτό, μου δίνει κίνητρο να κάνω ακόμα περισσότερα.

Οπότε είναι το τέλειο ζευγάρωμα. Αυτοί είναι εξαιρετικά παθιασμένοι. Έχουν αυτή τη φλόγα που με παρακινεί και εμένα. Είναι αλήθεια ότι από παιδί το μπάσκετ με βοήθησε πολύ να απελευθερωθώ. Γι’ αυτό νομίζω ότι νιώθουν και αυτοί ότι είμαι ο εαυτός μου, ότι δεν υποδύομαι κάποιο ρόλο, και αυτό βρίσκει απήχηση σε εκείνους.

Τροφοδοτούμαι πολύ από το πάθος και την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που τρέφονται από την αρνητικότητα, τις κριτικές. Εγώ ποτέ δεν λειτούργησα έτσι».

Τους τελικούς του πρωταθλήματος:

«Ήταν αρκετά έντονοι τελικοί. Υπήρξαν πολλά εξωαγωνιστικά ζητήματα που έκαναν τα παιχνίδια ακόμα πιο έντονα. Γι’ αυτό πήγα και εκεί, γιατί ως παίκτης, το να ζεις τέτοιες στιγμές είναι εξαιρετικό. Τελείωσε καλά και το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Το να τελειώνεις με μια νίκη είναι πολύ καλό.

Θα ήταν καταστροφικό να τελειώσεις με μια ήττα. Θα ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο ψυχολογικά. Πας στο καλοκαίρι με μια ήττα και το σκέφτεσαι όλο το καλοκαίρι. Δεν αφαιρεί την ήττα, ούτε την απογοήτευση της Ευρωλίγκας, αλλά τουλάχιστον σε βοηθάει να μην αισθάνεσαι πολύ άσχημα».