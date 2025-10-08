Η ECA μετονομάστηκε σε EFC

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων (ECA) άλλαξε το όνομά της Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομάδες (EFC), μέρος μιας συνεχιζόμενης στρατηγικής για να διασφαλίσει ότι οι σύλλογοι και τα συμφέροντά τους παραμένουν στην καρδιά του ποδοσφαίρου.

Παλαιότερα γνωστή ECA, η EFC ανανεώνεται με πάνω από 800 μέλη σε 55 χώρες ως η ενιαία φωνή των συλλόγων. Το νέο όνομα αντιπροσωπεύει πιο ξεκάθαρα ποιος είναι ο οργανισμός και τις αξίες που ενσαρκώνει.

Η EFC φέρνει κοντά ανδρικές και γυναικείες ομάδες όλων των μεγεθών από όλη την ήπειρο, με αποστολή να βοηθά κάθε ομάδα-μέλος να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι ομάδες παραμένουν κεντρικές στη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η ανανεωμένη επωνυμία αντικατοπτρίζει έναν βαθύ μετασχηματισμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Τα τελευταία δύο χρόνια, η EFC:

Τριπλασίασε τον αριθμό των μελών της σε πάνω από 800 συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων 139 γυναικείων ομάδων, εκσυγχρόνισε τη διακυβέρνησή της για να διευρύνει τα μέλη όπως ποτέ άλλοτε και να δώσει στους συλλόγους όλων των μεγεθών μια ισχυρότερη φωνή.

Έπαιξε βασικό ρόλο στη βελτίωση των μορφών των αγώνων, στην επέκταση του αριθμού των συλλόγων με την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά και διεθνή τουρνουά ανδρών και γυναικών, και στη βελτίωση των μορφών – λαμβάνοντας ευρεία υποστήριξη από τους οπαδούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ενίσχυσε τις στρατηγικές συνεργασίες με την UEFA και τη FIFA, διασφαλίζοντας ότι η φωνή των συλλόγων βοηθά στη διαμόρφωση της κατεύθυνσης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, δημιουργώντας σημαντική αύξηση εσόδων για τους συλλόγους στην Ευρώπη και παγκοσμίως, κι εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ρεκόρ για τους συλλόγους που παρέχουν παίκτες σε Εθνικές ομάδες.

Επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της προς όλους τους συλλόγους, σε συνεργασία με την UEFA, παρέχοντας πάνω από 440 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε κεφάλαια αλληλεγγύης για συλλόγους που δεν συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς και 250 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια αλληλεγγύης για το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA.

Δημιούργησε ένα κεντρικό τμήμα Μελών, προσφέροντας υπηρεσίες και υποστήριξη 24/7, αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένα τις καθημερινές προκλήσεις των συλλόγων όλων των μεγεθών – σε νομικό, οικονομικό, εμπορικό, ψηφιακό, επίπεδο scouting και πολλά άλλα.

Επιπλέον, η EFC έχει διασφαλίσει ότι οι σύλλογοι έχουν πραγματική επιρροή στο μέλλον των τουρνουά στα οποία συμμετέχουν.

Σε μια ιστορική και πρωτοφανή κίνηση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, το 2025 η EFC και η UEFA ξεκίνησαν την κοινή επιχείρηση UC3, καθιστώντας τους συλλόγους ισότιμους εταίρους στην εμπορική διαχείριση των ευρωπαϊκών ανδρικών και γυναικείων διοργανώσεων. Μια παρόμοια πρωτοβουλία βρίσκεται επίσης υπό ανάπτυξη με τη FIFA.

Η Γενική Συνέλευση της EFC στη Ρώμη αυτή την εβδομάδα θα συγκεντρώσει εκατοντάδες ηγέτες του ποδοσφαίρου για να συζητήσουν το μέλλον του αθλήματος. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι οι Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Λούσι Μπρόνζ και Σάρα Γκάμα, καθώς και ένα ζωντανό επεισόδιο του “The Overlap”, της δημοφιλούς εκπομπής με παρουσιαστές τους Γκάρι Νέβιλ, Τζιλ Σκοτ, Τζέιμι Κάραγκερ, Ίαν Ράιτ και Ρόι Κιν.

Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει επίσης την έναρξη του Δικτύου Γυναικών της EFC, σε συνεργασία με τις Γυναίκες στο Ποδόσφαιρο, και μια σειρά από φόρουμ για συλλόγους, παίκτριες και αξιωματούχους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν το μέλλον του ποδοσφαίρου -συμπεριλαμβανομένης μιας συνεδρίας με την Fanatics, την κορυφαία πλατφόρμα κοινότητας οπαδών στον κόσμο.

Κοιτάζοντας μπροστά, η EFC έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί ενεργά με την UEFA, τη FIFA και άλλους παγκόσμιους ενδιαφερόμενους φορείς για να διασφαλίσει ότι η φωνή των συλλόγων παραμένει κεντρική στη διαμόρφωση του μέλλοντος του ποδοσφαίρου.

