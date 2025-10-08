Ο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στην ιστορία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έφτασε στο επίπεδο του δισεκατομμυριούχου, σύμφωνα με τον τελευταίο Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, ο οποίος αποτίμησε την καθαρή περιουσία του Πορτογάλου θρύλου σε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η οικονομική άνοδος του 40χρονου επιθετικού έρχεται μετά την υπογραφή νέου συμβολαίου με τη σαουδαραβική ομάδα Αλ Νασρ τον Ιούνιο, το οποίο φέρεται να αξίζει περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια.

Το Bloomberg ανέφερε ότι ο Ρονάλντο κέρδισε περισσότερα από 550 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς μεταξύ 2002 και 2023, συμπληρωμένο από ένα δεκαετές συμβόλαιο με τη Nike αξίας σχεδόν 18 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, και επικερδείς χορηγίες με Armani, Castrol και άλλους που πρόσθεσαν περισσότερα από 175 εκατομμύρια δολάρια στην περιουσία του.

Η μεταγραφή του Ρονάλντο στην Αλ-Νασρ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2023 τον είχε ήδη καταστήσει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με ετήσιο μισθό 177 εκατομμυρίων λιρών (237,52 εκατομμύρια δολάρια), συν μπόνους και φερόμενο μερίδιο 15% στην ομάδα του από τη Σαουδική Αραβία.

Ο επιθετικός της Αργεντινής και της Ίντερ Μαϊάμι, Λιονέλ Μέσι, έχει κερδίσει περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς προ φόρων κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Η ιδιότητα του δισεκατομμυριούχου Ρονάλντο τον κατατάσσει σε μια σπάνια ομάδα αθλητών που περιλαμβάνει τους θρύλους του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον και ΛεΜπρόν Τζέιμς, τον παίκτη του γκολφ Τάιγκερ Γουντς και τον τενίστα Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ρονάλντο άφησε να εννοηθεί ότι δεν σκέφτεται να αποσυρθεί σύντομα.

«Έχω ακόμα πάθος για αυτό», είπε στην γκαλά απονομής των Portugal Football Globes την Τρίτη. «Η οικογένειά μου λέει ότι ήρθε η ώρα να τα παρατήσω και με ρωτούν γιατί θέλω να σκοράρω 1000 γκολ αφού έχω ήδη σκοράρει 900 και κάτι. Αλλά μέσα μου δεν σκέφτομαι έτσι.»

«Εξακολουθώ να παράγω καλά πράγματα, βοηθάω τον σύλλογό μου και την εθνική ομάδα. Γιατί να μην συνεχίσω; Είμαι σίγουρος ότι όταν τελειώσω θα φύγω γεμάτος γιατί έδωσα τα πάντα από τον εαυτό μου. Ξέρω ότι δεν μου έχουν μείνει πολλά χρόνια να παίξω, αλλά τα λίγα που μου έχουν απομείνει, πρέπει να τα απολαύσω στο έπακρο».