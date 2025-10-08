Μουντιάλ 2026: Νοκ άουτ ο Χάουσεν στην Ισπανία

Ο Ντιν Χάουσεν, αποκλείστηκε από τους επερχόμενους αγώνες της Εθνικής Ισπανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 εναντίον της Γεωργίας και της Βουλγαρίας λόγω μυϊκού τραυματισμού, με τον Αϊμερίκ Λαπόρτ να καλείται ως αντικαταστάτης του, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF).

«Ο Χάουσεν, 20 ετών, έφτασε στο προπονητικό καμπ της Εθνικής ομάδας τη Δευτέρα το βράδυ, αλλά δεν προπονήθηκε την Τρίτη, αφού ανέφερε συμπτώματα μυϊκής κόπωσης», ανέφερε η RFEF σε ανακοίνωσή της. «Οι ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη επιβεβαίωσαν τον μυϊκό τραυματισμό, για τον οποίο έχει ενημερωθεί η Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που οδήγησε στην αποχώρησή του από την ομάδα. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».

Η Ισπανία πρόκειται να αντιμετωπίσει τη Γεωργία στην Έλτσε το Σάββατο, πριν υποδεχτεί τη Βουλγαρία στη Βαγιαδολίδ την Τρίτη, καθώς στοχεύει να εξασφαλίσει τη θέση της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η απουσία του νεαρού Χάουσεν, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει στη Ρεάλ Μαδρίτης υπό τις οδηγίες του προπονητή Τσάμπι Αλόνσο μετά από μια μεταγραφή 50 εκατομμυρίων λιρών από την Μπόρνμουθ στο τέλος της σεζόν, αποτελεί πλήγμα για τον προπονητή της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε.

Ωστόσο, ο 31χρονος αμυντικός της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Λαπόρτ, φέρνει μαζί του μεγάλη εμπειρία, καθώς ήταν βασικός παίκτης στην ομάδα της Ισπανίας που κατάκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πέρυσι. Η Ισπανία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή του Ε΄ ομίλου των προκριματικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με έξι βαθμούς σε δύο αγώνες, με τη Γεωργία και την Τουρκία να βρίσκονται πίσω με τρεις βαθμούς.