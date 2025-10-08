Logo Image

Αστέρας Τρίπολης: Νέος προπονητής ο Κρις Κόουλμαν

Αστέρας Τρίπολης: Νέος προπονητής ο Κρις Κόουλμαν

Οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την πρόσληψη του ουαλού τεχνικού, ο οποίος επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα

Ο Κρις Κόουλμαν είναι ο αντικαταστάτης του Σάββα Παντελίδη στην τεχνική ηγεσία του Αστέρα Τρίπολης, με τον ουαλό προπονητή να έχει εργαστεί κατά το παρελθόν σε ΑΕΛ και Ατρόμητο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Ουαλό προπονητή, κ. Christopher Patrick Coleman. Ο κ. Chris Coleman γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 1970 στην πόλη Swansea της Ουαλίας και διαθέτει πολύ πλούσιο βιογραφικό στην προπονητική του καριέρα, ενώ και ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε πολλές και ιστορικές αγγλικές ομάδες.

Ο νέος προπονητής της ομάδας μας έχει εργαστεί ως προπονητής σε εφτά διαφορετικές χώρες, ανάμεσά τους και η Εθνική ομάδα της Ουαλίας, με την οποία μάλιστα είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Euro 2016, στην πιο σημαντική στιγμή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του.

Στην Αγγλία έχει εργαστεί στις Fulham, Coventry City και Sunderland. Στην Ισπανία στην Real Sociedad. Στην Ελλάδα στην ΑΕΛ και στον Ατρόμητο. Στην Κίνα στην Hebei China Fortune. Στην Κύπρο στην ΑΕΛ Λεμεσού. Και στο Βέλγιο OH Leuven.

Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στις αγγλικές ομάδες Manchester City, Crystal Palace, Blackburn Rovers, Fulham, αλλά και στην ομάδα της πατρίδας του, Swansea City. Επίσης αγωνίστηκε σε 32 αγώνες με την Εθνική ομάδα της Ουαλίας.

Άμεσοι συνεργάτες του νέου προπονητή της ομάδας μας θα είναι ο κ. Γιώργος Κορακάκης και ο κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, οι οποίοι εντάσσονται στο τεχνικό επιτελείο του ASTERAS AKTOR.

Καλωσορίζουμε τον κ. Chris Coleman και τους συνεργάτες του στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τούς ευχόμαστε καλή επιτυχία.

