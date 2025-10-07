Αποχωρεί από το ποδόσφαιρο ο Ζόρντι Άλμπα

Ο Ισπανός άσος της Ίντερ Μαϊάμι Ζόρντι Άλμπα ανακοίνωσε μέσω βίντεο ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο στο τέλος της εφετινής αγωνιστικής περιόδου, σε ηλικία 36 ετών.

Νικητής του Euro 2012 με την Εθνική Ισπανίας και του Champions League το 2015 με την Μπαρτσελόνα, ο Άλμπα ακολουθεί την ανακοίνωση της αποχώρησης του Σέρχιο Μπουσκέτς.

Ο επίσης συμπαίκτης του στην ομάδα της Φλόριντα έκανε γνωστή πριν από λίγες ημέρες την ίδια απόφαση, κοινοποιώντας ότι θα κρεμάσει τα παπούτσια του στο τέλος της σεζόν.

Η καριέρα του Άλμπα ξεκίνησε το 2007 από την Κορνεγιά και στη συνέχεια αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα της Βαλένθια, ενώ από το 2009 ως το 2012 ήταν μέλος της πρώτης ομάδας των «νυχτερίδων».

Το 2012 μεταγράφηκε στην Μπαρτσελόνα, με την οποία κατάκτησε έξι πρωταθλήματα, πέντε Κύπελλα, τέσσερα Σούπερ Καπ Ισπανίας, το Champions League, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων κι ένα UEFA Σούπερ Καπ.

Στην ομάδα της Φλόριντα προσχώρησε το 2023. Εκεί συνάντησε αρκετούς συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα, προεξάρχοντος του Λιονέλ Μέσι και των Σέρχιο Μπουσκέτς, Λουίς Σουάρες.