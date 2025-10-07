O Λεμπρόν Tζέιμς ανακοίνωσε την μεγάλη του απόφαση

Ο μπασκετικός πλανήτης περίμενε την μεγάλη απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς, πολλοί πόνταραν πως θα ανακοινώσει την απόσυρσή του από το μπάσκετ, άλλοι θεωρούσαν πως θα φύγει από τους Λέικερς για άλλες πολιτείες, ωστόσο, ο «βασιλιάς» του NBA έπαιξε απλά ένα υπέροχο εμπορικό παιχνίδι!

Το απόγευμα της Τρίτης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με εταιρία κονιάκ, πετώντας στον… κουβά όλες τις προβλέψεις για την σημερινή του ανακοίνωση!

Ο εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία του μπάσκετ, είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και φρόντισε με αυτή την «αναστάτωση» να αποδείξει πως κατέχει πολύ καλά την τέχνη και του marketing!

Η παρουσία του στα παρκέ θα συνεχιστεί κανονικά για τουλάχιστον ακόμη μία αγωνιστική περίοδο…