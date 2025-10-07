Οι οπαδοί της Λίβερπουλ συγκέντρωσαν 225.000 λίρες στη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα

Τρεις μήνες μετά τον τραγικό θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα, οι οπαδοί της Λίβερπουλ συνεχίζουν να αποτίουν φόρο τιμής στους δύο Πορτογάλους παίκτες.

Αυτή την Τρίτη, μια ανακοίνωση του συλλόγου γνωστοποίησε ότι οι οπαδοί της Λίβερπουλ συγκέντρωσαν περισσότερες από 225.000 λίρες μέσω της πώλησης αναμνηστικών μπλουζών.

Όλα τα χρήματα θα δωρηθούν στο Ίδρυμα Liverpool FC, το οποίο έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα έχει το όνομα του Ντιόγκο Ζότα.

Μετά την οριστική απόσυρση του αριθμού 20 που ανήκε στον Ζότα και των ειδικών σημάτων «Diogo J.20» που φορούσαν οι παίκτες της Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια των αγώνων προετοιμασίας, ο σύλλογος φέρεται να εξετάζει διάφορες αναμνηστικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένου ενός αγάλματος που θα δημιουργηθεί από όλα τα αναμνηστικά που άφησαν οι οπαδοί γύρω από το Άνφιλντ, στη μνήμη του Πορτογάλου επιθετικού.

Εν τω μεταξύ, ο προσωρινός χώρος μνήμης θα παραμείνει στη θέση του στο στάδιο, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να συνεχίσουν να αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα.

naftemporiki.gr