Στα… πιτς για ένα μήνα ο Ντέσερς

Το διάστημα απουσίας του Σίριλ Ντέσερς από τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού επιμηκύνθηκε κατά τέσσερις εβδομάδες.

Ο Βέλγος στην καταγωγή αλλά διεθνής με τη Νιγηρία επιθετικός, που δεν ήταν διαθέσιμος στα τελευταία τρία παιχνίδια της ομάδας του (Παναιτωλικός, Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Ατρόμητος), υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάστασή του μετά τη σύγκρουση με τον Ντραγκόφσκι στην προπόνηση της επομένης του αγώνα με τη Γιανγκ Μπόις (25/9).

Παρά την αρχική ανησυχία, οι νέες εξετάσεις επιβεβαίωσαν κάκωση στην ποδοκνημική. Το ιατρικό επιτελείο αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ευαισθησία του σημείου όσο και το ιστορικό του παίκτη, να οδηγήσει προσεκτικά την κατάσταση, δίνοντας περισσότερο χρόνο στον Ντέσερς.