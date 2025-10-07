Logo Image

Ο Αναστασίου ανέλαβε τον Παναιτωλικό

Ο Έλληνας τεχνικός επιστρέφει στο Αγρίνιο για μια δεύτερη θητεία, μετά από εκείνη την περίοδο 2021-2023

Ο Γιάννης Αναστασίου είναι ο «διάδοχος» του Γιάννη Πετράκη στον πάγκο του Παναιτωλικού, με τα «Καναρίνια» να επισημοποιούν την Τρίτη (7/10) τη συνεργασία.

Ο Έλληνας τεχνικός επιστρέφει λοιπόν στο Αγρίνιο για μια δεύτερη θητεία, μετά από εκείνη την περίοδο 2021-2023. Η συγκυρία είναι καλή και για τις δύο πλευρες, καθώς η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω του «παραθύρου» των Εθνικών ομάδων θα δώσει ικανοποιητικό χρόνο προετοιμασίας της ομάδας υπό το νέο τεχνικό.

Η ανακοίνωση:

«Ο Γιάννης Αναστασίου αναλαμβάνει από σήμερα την τεχνική ηγεσία του Παναιτωλικού. Επανέρχεται στη θέση που κατείχε τη διετία 2021 – 2023 και εργάστηκε με επιτυχία, ξεπερνώντας τις 70 παρουσίες σε επίσημους αγώνες στον πάγκο της ομάδας μας.

Γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1973 και ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε: ΠΑΣ Πρέβεζα (1990-1991), Εθνικό (1991-1996), ΟΦΗ (1996-1999), Άντερλεχτ (1999-2001), Ρόντα (2001-2004), Άγιαξ (2004-2006), Σπάρτα Ρότερνταμ (2006-2007), Όμνιγουορλντ Άλμερε (2007-2008).

Ακολούθησε η καριέρα του ως προπονητής: Νέοι Άγιαξ (2011-2012), Παναθηναϊκό (2013-Νοε. 2015), Ρόντα (2016-2017), Κορτράικ (2017), Ομόνοια Λευκωσίας (2018-2019), Ατρόμητο (2019-Νοε. 2019), Παναιτωλικό (2021-2023), Κηφισιά (2023-Δεκ. 2023), Ομόνοια Λευκωσίας (Στρατηγικός Σύμβουλος/Προπονητής Φεβ. 2024-Ιουν. 2025).

Ως ποδοσφαιριστής κατέκτησε τρεις τίτλους: Πρωτάθλημα Βελγίου με την Άντερλεχτ (2000), πρωτάθλημα Ολλανδίας με τον Άγιαξ (2004) και κύπελλο Ολλανδίας με τον Άγιαξ (2006). Ως προπονητής κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό (2014). Τον καλωσορίζουμε ξανά στην ομάδα μας!».

