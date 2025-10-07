McDonald’s, Hisense, Dove: Οι κολοσσοί στο άρμα του Μουντιάλ 2026

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 όχι μόνο θα συγκεντρώσει εκατομμύρια οπαδούς στη Βόρεια Αμερική, αλλά θα προσελκύσει κι εταιρείες που επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια για να συνδέσουν τα ονόματά τους με το πιο δημοφιλές αθλητικό γεγονός της χρονιάς.

Μάρκες όπως η Adidas, η Coca-Cola, η Hyundai-Kia, η Visa, η Aramco και η Qatar Airways έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους ως παγκόσμιοι συνεργάτες της FIFA, ενώ άλλες όπως οι Bank of America, Lay’s, Hisense και McDonald’s έχουν ενταχθεί ως επίσημοι χορηγοί του τουρνουά.

Αυτοί οι χορηγοί αποκτούν αποκλειστικά δικαιώματα εικόνας, ευρεία διεθνή προβολή και προνομιακή πρόσβαση σε εμπορικές δραστηριότητες, μετατρέποντας κάθε στάδιο, κάθε μετάδοση και κάθε δημόσια πλατεία σε μια παγκόσμια πλατφόρμα προώθησης.

Οι παγκόσμιοι συνεργάτες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 αναμένεται να πληρώσουν μεταξύ 75 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων έκαστος και είναι αυτοί με το υψηλότερο επίπεδο χορηγίας. Είναι παρόντες όχι μόνο στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 αλλά σε όλες τις διοργανώσεις της FIFA, είτε πρόκειται για άνδρες, γυναίκες, νέους ή ποδόσφαιρο σάλας.

Η επένδυσή τους εγγυάται αποκλειστικότητα ανά κατηγορία, όπως η Adidas ως ο μοναδικός συνεργάτης αθλητικού εξοπλισμού, αλλά και τη μέγιστη δυνατή σύνδεση με την επωνυμία της FIFA παγκοσμίως. Άλλες, όπως οι Coca-Cola, Visa, Hyundai-Kia, Qatar Airways, Aramco και Lenovo αποτελούν επίσης μέρος αυτής της επιλεγμένης ομάδας.

Ένα βήμα παρακάτω βρίσκονται οι χορηγοί Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA Plus: αυτή η βαθμίδα είναι σχετικά νέα κι έχει σχεδιαστεί για εταιρείες που αναζητούν έναν συμβιβασμό μεταξύ του να είναι παγκόσμιος συνεργάτης και χορηγός τουρνουά. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν (ή δεν έχουν δημοσιοποιηθεί) επιβεβαιωμένες επωνυμίες που να έχουν ονομαστεί από τη FIFA υπό την ετικέτα Plus Sponsor.

Οι περιφερειακοί χορηγοί αποκτούν δικαιώματα μόνο σε συγκεκριμένες χώρες ή διαφορετικές περιοχές. Οι χορηγοί Plus αποκτούν παγκόσμια εμπορικά δικαιώματα, αλλά συνδέονται ειδικά με τις διοργανώσεις των Εθνικών ομάδων Ανδρών, συμπεριλαμβανομένου κυρίως του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Η εμβέλειά τους είναι παγκόσμια αλλά πιο εστιασμένη και δεν καλύπτει ολόκληρο το οικοσύστημα τουρνουά της FIFA, όπως με τους παγκόσμιους συνεργάτες.

Οι παγκόσμιοι χορηγοί έχουν αποκλειστική έκθεση κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Η συνεργασία τους είναι παγκόσμια, αλλά περιορίζεται στο τουρνουά και δεν επεκτείνεται σε άλλες διοργανώσεις. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν τις Budweiser, McDonald’s, Mengniu Dairy, Unilever, Bank of America, Lay’s και Verizon.

Στους περιφερειακούς χορηγούς ανήκουν οι μάρκες που αποκτούν δικαιώματα μόνο σε συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές, κάτι που επιτρέπει να συμμετέχουν στην εκδήλωση τοπικά, χωρίς να χρειάζεται να αναλάβουν το κόστος πολλών εκατομμυρίων δολαρίων μιας παγκόσμιας χορηγίας. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει μάρκες όπως οι The Home Depot, Valvoline και Rock-It Cargo, μεταξύ άλλων.