NBA: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ανακοινώνει απόψε μια «απόφαση», τροφοδοτώντας τις φήμες για αποχώρηση

Ο 40χρονος ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην 23η σεζόν του στο NBA στα τέλη Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ότι θα αποκαλύψει μια «απόφαση» την Τρίτη, χωρίς να διευκρινίσει αν αφορούσε το τέλος της καριέρας του, κάτι που παραμένει ασαφές.

Σε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς δημοσίευσε μια προεπισκόπηση μιας συνέντευξης που θα μεταδοθεί την Τρίτη στις 19:00 (ώρα Ελλάδας) για την «απόφαση των αποφάσεων».

Το μήνυμά του κάνει παραλληλισμούς με την «Απόφαση», την περίφημη εξήγηση για την αποχώρησή του από το Κλίβελαντ στο Μαϊάμι το 2010, όπου κέρδισε δύο από τους τέσσερις τίτλους του στο NBA.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος γίνεται 41 ετών τον Δεκέμβριο, έχει πυροδοτήσει φήμες για ανακοίνωση της αποχώρησής του στο τέλος της 23ης σεζόν του, η οποία ξεκινά στις 21 Οκτωβρίου.

«Είμαι χαρούμενος που μπορώ να συνεχίσω να παίζω το παιχνίδι που αγαπώ γι΄ άλλη μια σεζόν», εξήγησε ο «Βασιλιάς» στην ημερίδα Τύπου των Λέικερς στις 29 Σεπτεμβρίου.

«Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, είμαι εξαιρετικά αφοσιωμένος γιατί δεν ξέρω πότε θα τελειώσει, ακόμα κι αν το τέλος είναι κοντά», πρόσθεσε.