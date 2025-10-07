Logo Image

Το ξέσπασμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα παιδιά του

Αθλητικά

REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με την έκθεση των παιδιών του στην δημοσιότητα

Η προβολή των παιδιών του σε διάφορες πλατφόρμες στο διαδίκτυο έκανε έξαλλο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος με ανάρτηση του στα social media απαίτησε αυτό να μην ξανασυμβεί, ώστε να προστατεύσει τα ανήλικα μέλη της οικογένειας του.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Greek Freak.

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου.

Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.

Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται.

Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.

Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ».

