Το ξέσπασμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα παιδιά του

Η προβολή των παιδιών του σε διάφορες πλατφόρμες στο διαδίκτυο έκανε έξαλλο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος με ανάρτηση του στα social media απαίτησε αυτό να μην ξανασυμβεί, ώστε να προστατεύσει τα ανήλικα μέλη της οικογένειας του.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Greek Freak.

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου.

Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.

Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται.

Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.

Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ».