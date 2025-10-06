Η UEFA είπε «ναι» σε αγώνες πρωταθλήματος εκτός Ευρώπης

Η UEFA ενέκρινε, «κατ’ εξαίρεση», το αίτημα της ισπανικής (La Liga) και της ιταλικής λίγκας (Serie A) να μεταφέρουν από έναν αγώνα των πρωταθημάτων τους εκτός Ευρώπης και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

Ωστόσο, στην ανακοίνωσή της η Εκτελεστική Επιτροπή υπογράμμισε «την αντίθεσή της στη διεξαγωγή εγχώριων αγώνων πρωταθλήματος στο εξωτερικό» και δεσμεύτηκε να συμβάλει «στο συνεχιζόμενο έργο υπό την ηγεσία της FIFA» για τη θέσπιση αυστηρών κανόνων προς τούτο.

Πρόκειται για τις αναμετρήσεις Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα που θα φιλοξενηθεί στο Μαϊάμι (Ηνωμένες Πολιτείες) στις 20 Δεκεμβρίου και Μίλαν-Κόμο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Περθ (Αυστραλία), στις 7 ή 8 Φεβρουαρίου 2026.

Σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα As την περασμένη εβδομάδα, ο Ρόναν Εβάιν, διευθυντής των Football Supporters Europe, είχε δηλώσει ότι ο οργανισμός θα κινηθεί νομικά εάν η UEFA εγκρίνει τη μεταφορά των αγώνων.

«Περίπου 600 ενώσεις φιλάθλων από 30 ευρωπαϊκές χώρες, που εκπροσωπούν περισσότερους από 3 εκατομμύρια πολίτες, εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στη μετεγκατάσταση του ποδοσφαίρου. Αυτό το έργο είναι αντίθετο με την ίδια την ουσία του ποδοσφαίρου», επισήμανε.

«Η σύνδεση μεταξύ ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου και της επικράτειάς του είναι θεμελιώδης από την ίδρυσή του. Είναι τόσο αντίθετο με τη φύση του ποδοσφαίρου που οι οπαδοί δεν είναι οι μόνοι που αντιτίθενται σε αυτό».

Πηγή: AFP