Ο πρόεδρος της Ισραηλινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στοχοποιεί Νορβηγία και Ισπανία

Καθώς η Νορβηγία και το Ισραήλ θα τεθούν αντιμέτωποι το Σάββατο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στο Όσλο, ο αγώνας αποτελεί αντικείμενο πολλών συζητήσεων εκτός γηπέδου.

Ο Μοσέ Ζουάρες, πρόεδρος της Ισραηλινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μίλησε για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα ενόψει της διεθνούς πίεσης. Σε δηλώσεις του που μετέδωσε η γαλλική εφημερίδα Le Parisien, απέρριψε τις φήμες περί ψηφοφορίας της UEFA γι΄ αποκλεισμό του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

«Ψεύτικες ειδήσεις», επέμεινε, και αναφέρθηκε στα σχόλια που έκαναν η νορβηγική και η ισπανική κυβέρνηση, χωρίς να αρκεστεί στους ισχυρισμούς του. Ο Ζουάρες επιτέθηκε στη Νορβηγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία είχε ζητήσει την αποβολή του Ισραήλ, και στην πρόεδρό της, Λίζ Κλαβένες.

«Έχω βαρεθεί τις προκλήσεις τους. Η προκατάληψή τους και η επιθυμία τους για προσοχή δεν κάνουν τίποτα για την προώθηση της ειρήνης», είπε ο Ζουάρες.

Ο Ισραηλινός απάντησε επίσης στην κριτική της Ισπανίας. Στοχοποίησε ιδιαίτερα την ισπανική κυβέρνηση, της οποίας ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει ζητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ από αθλητικές διοργανώσεις.

Η Πάτσι Λόπεθ, εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Κογκρέσο, προχώρησε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, απειλώντας με πιθανό μποϊκοτάζ της «Ρόχα» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εάν το Ισραήλ προκριθεί.

Για τον Ζουάρες, αυτή η απειλή είναι «ηλίθια» και περισσότερο θέμα πολιτικού υπολογισμού παρά δίκαιου παιχνιδιού: «Είναι περίπου τόσο ηρωική όσο εκείνοι που απείλησαν να μποϊκοτάρουν τους Αγώνες ή το Παγκόσμιο Κύπελλο… και που τελικά συμμετείχαν μόλις προκρίθηκαν».