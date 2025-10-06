«Όχι» Κονατέ σε Λίβερπουλ, στρέφονται στον Αραούχο οι «Κόκκινοι»

Ο Ιμπραχίμα Κονατέ απάντησε αρνητικά στην πρόταση να υπογράψει νέο (τετραετές) συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ, στην οποία εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2021 από τη Λειψία για 35 εκατ. ευρώ.

Η άρνησή του «φουντώνει» τις φήμες ότι σκοπεύει να ενταχθεί ως ελεύθερος στη Ρεάλ Μαδρίτης όταν λήξει το συμβόλαιό του, στο τέλος της σεζόν.

Η ισπανική εφημερίδα AS ανέφερε πως η Ρεάλ έχει προτείνει στον μάνατζέρ του πενταετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές περίπου 10 εκ. ευρώ.

Η Λίβερπουλ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Fichajes, ετοιμάζει πρόταση 50 εκ. ευρώ για τον Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα, καθώς αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Μαρκ Γκουέχι (Κρίσταλ Πάλας).