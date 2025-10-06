Logo Image

Ο Τραμπ θα διοργανώσει αγώνα ΜΜΑ στον Λευκό Οίκο

Αθλητικά

Ο Τραμπ θα διοργανώσει αγώνα ΜΜΑ στον Λευκό Οίκο

REUTERS/Jonathan Ernst

Πρόκειται για αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών, άθλημα που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ παρακολουθεί τακτικά

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) στον Λευκό Οίκο στις 14 Ιουνίου, στα 80ά γενέθλιά του.

«Στις 14 Ιουνίου του επόμενου έτους, θα έχουμε έναν μεγάλο αγώνα UFC (το κορυφαίο πρωτάθλημα MMA στον κόσμο) στον Λευκό Οίκο», δήλωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, για τα 250α γενέθλια του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής του UFC, Ντάνα Γουάιτ, στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε ήδη ανακοινώσει τον περασμένο Αύγουστο ότι μια εκδήλωση MMA θα διοργανωθεί στον Λευκό Οίκο για να σηματοδοτήσει την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube