Ο Τραμπ θα διοργανώσει αγώνα ΜΜΑ στον Λευκό Οίκο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει αγώνα μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) στον Λευκό Οίκο στις 14 Ιουνίου, στα 80ά γενέθλιά του.

«Στις 14 Ιουνίου του επόμενου έτους, θα έχουμε έναν μεγάλο αγώνα UFC (το κορυφαίο πρωτάθλημα MMA στον κόσμο) στον Λευκό Οίκο», δήλωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, για τα 250α γενέθλια του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής του UFC, Ντάνα Γουάιτ, στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε ήδη ανακοινώσει τον περασμένο Αύγουστο ότι μια εκδήλωση MMA θα διοργανωθεί στον Λευκό Οίκο για να σηματοδοτήσει την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών.