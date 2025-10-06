Αποθέωση Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη

Η Σεβίλη αποθέωσε τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο για την καταλυτική παρουσία του στη μεγάλη χθεσινή νίκη (4-1) επί της Μπαρτσελόνα, για το ισπανικό πρωτάθλημα.

«Θα έδινα σε αυτόν τον τύπο ακόμη και τα κλειδιά του σπιτιού μου» και «Με αυτούς τους τρεις (ο Βλαχοδήμος με δύο συμπαίκτες του) δεν περνάει ούτε ο αέρας», ανέφερε η σχετική ανάρτηση του συλλόγου.

Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας ξεκίνησε βασικός για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι, καθώς φαίνεται πως έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ματίας Αλμέιδα.

Η στατιστική ανάλυση των αναμενόμενων γκολ δείχνει ότι ο Βλαχοδήμος θα έπρεπε να είχε δεχτεί 2,79 τέρματα με βάση τις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι Καταλανοί, απέναντι στους οποίους έκανε επτά καθοριστικές αποκρούσεις.