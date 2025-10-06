Logo Image

Εκατόμβη προπονητών η 6η αγωνιστική

Αθλητικά

Το κακό τρίτωσε τη Δευτέρα με τον Γιάννη Πετράκη, που είχε την τύχη των Σάββα Παντελίδη και Γιώργου Πετράκη

Η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος εξελίχθηκε σε αποφράδα για τρεις Έλληνες προπονητές, που έχασαν τη δουλειά τους μετά τα αποτελέσματα των ομάδων τους.

Μετά την αποχώρηση του Σάββα Παντελίδη από τον Αστέρα Τρίπολης και του Γιώργου Πετράκη από την ΑΕΛ, ήταν η σειρά του Παναιτωλικού να ανακοινώσει τη λύση της συνεργασίας του με τον Γιάννη Πετράκη.

Ο Έλληνας προπονητής είχε αναλάβει την ομάδα του Αγρινίου τον Οκτώβριο του 2023 και την οδήγησε σε σχετικά καλές παρουσίες στη Super League.

Φέτος όμως τα «καναρίνια» βρίσκονται στην προτελευταία θέση με μόλις 4 βαθμούς, όλους εκτός έδρας, με το «διπλό» στο «Βικελίδης» και την ισοπαλία στην Τούμπα.

