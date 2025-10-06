Ο Σίνερ αποχώρησε από το Masters της Σαγκάης

Ο Γιανίκ Σίνερ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγώνα του εναντίον του Τάλον Γκρίχσπουρ λόγω κραμπών, αλλά όπως διαβεβαιώνει το διαδικτυακό κανάλι της ιταλικής ομοσπονδίας τένις, «χρειάζεται μόνο λίγες μέρες ξεκούρασης».

Η ζέστη, η υγρασία και το νέφος κάνουν τις συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες στη Σαγκάη, και ο Ιταλός, εξηγεί η ιστοσελίδα της ομοσπονδίας, δεν είναι ο μόνος που υπέφερε αυτή την εβδομάδα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, στον αγώνα που άνοιξε την βραδινή περίοδο πριν από το παιχνίδι Σίνερ-Γκρίχσπουρ, έκανε εμετό κατά τη διάρκεια του αγώνα που κέρδισε εναντίον του Γιάνικ Χάνφμαν.

Ο Τζιοβάνι Μπέτσι Πέρικαρντ μίλησε για «εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες» μετά τη νίκη του επί του Τέιλορ Φριτζ, την πρώτη του εναντίον παίκτη του Top 10. «Έχει πολύ υγρασία, ένιωθα σαν να πέθαινα στο γήπεδο», είπε.

Ο Σίνερ, ο οποίος υπέστη την έβδομη αποχώρηση στην καριέρα του, σε μια σεζόν στην οποία δεν έχει παίξει για τρεις μήνες, ενδέχεται επίσης να υποβληθεί σε ορισμένες εξετάσεις για να διαπιστωθεί πώς να αποφευχθεί η επανάληψη του ίδιου είδους προβλήματος.

Ωστόσο, αναμένεται να αγωνιστεί στο Six Kings Slam, το πολυτελές τουρνουά επίδειξης στη Σαουδική Αραβία με χρηματικό έπαθλο 6 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ο Ιταλός κέρδισε πέρυσι νικώντας τον Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό. Το τουρνουά ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.