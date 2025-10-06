Logo Image

Ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε στην Εθνική τον Παντελίδη

Αθλητικά

Ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε στην Εθνική τον Παντελίδη

Ο Σέρβος ομοσπονδιακός προπονητής θέλει μια επιπλέον λύση ενόψει Σκωτίας και Δανίας

Τον 23χρονο φορ της Κηφισιάς Παύλο Παντελίδη κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική ομάδα, ενόψει των αγώνων αυτής της εβδομάδας με Σκωτία και Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Έλληνας επιθετικός, με 3 γκολ και 2 ασίστ σε έξι αγώνες φέτος, καλείται για πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα καθώς ο ομοσπονδιακός εκλέκτορας θέλει μια πρόσθετη λύση στην περίπτωση που δεν θα έχει διαθέσιμο τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ο έφηβος επιθετικός της Γκενκ είναι άρρωστος και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη, όμως αν βελτιωθεί η κατάστασή του ενδέχεται να ταξιδέψει αύριο απευθείας από το Βέλγιο στη Σκωτία.

Η αποστολή της Εθνικής συγκεντρώνεται σήμερα (6/10) και σε αυτή μετέχουν οι:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πάνος Ρούτσι: Η στιγμή που στέκεται όρθιος μπροστά στην προεδρική φρουρά (βίντεο)

Πάνος Ρούτσι: Η στιγμή που στέκεται όρθιος μπροστά στην προεδρική φρουρά (βίντεο)

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας, Παντελίδης.

Η είδηση της κλήσης του Παντελίδη έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το σύλλογό του, που προχώρησε στην ακόλουθη ανάρτηση:

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube