Ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε στην Εθνική τον Παντελίδη

Τον 23χρονο φορ της Κηφισιάς Παύλο Παντελίδη κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική ομάδα, ενόψει των αγώνων αυτής της εβδομάδας με Σκωτία και Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Έλληνας επιθετικός, με 3 γκολ και 2 ασίστ σε έξι αγώνες φέτος, καλείται για πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα καθώς ο ομοσπονδιακός εκλέκτορας θέλει μια πρόσθετη λύση στην περίπτωση που δεν θα έχει διαθέσιμο τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ο έφηβος επιθετικός της Γκενκ είναι άρρωστος και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη, όμως αν βελτιωθεί η κατάστασή του ενδέχεται να ταξιδέψει αύριο απευθείας από το Βέλγιο στη Σκωτία.

Η αποστολή της Εθνικής συγκεντρώνεται σήμερα (6/10) και σε αυτή μετέχουν οι:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας, Παντελίδης.

Η είδηση της κλήσης του Παντελίδη έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το σύλλογό του, που προχώρησε στην ακόλουθη ανάρτηση: