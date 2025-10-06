La Liga: Θρίαμβος για τη Σεβίλλη του Αλμέιδα, 4-1 την Μπαρτσελόνα

«Φωτιά» η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, «γκρέμισε» από την κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος την Μπαρτσελόνα, κερδίζοντας με το επιβλητικό 4-1.

Οι Ανδαλουσιανοί κέρδισαν κατά κράτος τους Μπλαουγκράνα και ανέβηκαν στην 6η θέση της La Liga με 13 βαθμούς. Αντίθετα οι Καταλανοί έπεσαν στη 2η θέση, στο -2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν σε σπουδαία βραδιά, κάνοντας 7 αποκρούσεις. Μοιραίος για την Μπάρτσα ο Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι, καθώς έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 2-2, χάνοντας πέναλτι.

Χωρίς τους τραυματίες Γιαμάλ και Ραφίνια, οι «μπλαουγκράνα» δεν… υπήρχαν στο γήπεδο στα πρώτα 40 λεπτά, με την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα να κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Ο -άλλοτε άσος των Καταλανών- Αλέξις Σάντσες άνοιξε το σκορ στο 13΄ με πέναλτι (το οποίο αμφισβήτησαν έντονα οι φιλοξενούμενοι) και ο Ισαάκ Ρομέρο έχασε διαδοχικές ευκαιρίες, πριν βρει τελικά δίχτυα στο 36΄, μετά από λάθος του Κουντέ και ασίστ του Βάργκας. Προς το τέλος του ημιχρόνου η Μπαρτσελόνα αφυπνίστηκε και, αφότου ο Βλαχοδήμος είπε «όχι» στο δυνατό σουτ του Ράσφορντ, ο Αγγλος επιθετικός σκόραρε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου και μείωσε το σκορ.

Στο δεύτερο μέρος οι «μπλαουγκράνα» πήραν τα ηνία του αγώνα, όμως ο Βλαχοδήμος σταμάτησε τους Πέδρι και Ερικ Γκαρσία. Στο 76΄ ο Μπαλντέ κέρδισε πέναλτι από τον νεοεισελθόντα Γιανουζάι, αλλά ο Λεβαντόφσκι έστειλε τη μπάλα άουτ, για να ακολουθήσει στο 81΄ σωτήρια επέμβαση του Βλαχοδήμου, σε τετ-α-τετ με τον Μπάρτζι. Ιδιοι πρωταγωνιστές και ίδια κατάληξη στο 89΄, με τον Ελληνα τερματοφύλακα να αποκρούει ξανά και στην αντεπίθεση ο Καρμόνα νίκησε τον Σέσνι για το 3-1. Ο Ανταμς στις καθυστερήσεις έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Σεβίλης, που -προσωρινά τουλάχιστον- ανέβηκε στην πρώτη τετράδα.

Η σύνθεση της Μπαρτσελόνα: Σέσνι, Χεράρδ Μαρτίν (46΄ Μπαλντέ), Κουμπαρσί, Αραούχο (46΄ Ερικ Γκαρσία), Κουντέ, Ντε Γιονγκ (88΄ Κρίστενσεν), Πέδρι, Φεράν Τόρες (69΄ Μπάρτζι), Ολμο, Ράσφορντ, Λεβαντόφσκι

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ