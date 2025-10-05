Ο ΠΑΟΚ έβαλε φρένο στον Ολυμπιακό

Η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, άφησε μόνη πρώτη την ΑΕΚ, που νωρίτερα είχε περάσει δια πυρός και σιδήρου από το γήπεδο του Ατρόμητου απέναντι στην Κηφισιά.

Ο «Δικέφαλος» επιβλήθηκε 2-1 με ανατροπή και ανέβηκε δεύτερος στέλνοντας τρίτους τους «ερυθρόλευκους», που έμειναν με το μυαλό στην απόδοση του «Εμιρέιτς» κι απόψε έκαναν κακό παιχνίδι, παρότι προηγήθηκαν και έλεγχαν το παιχνίδι έως την ισοφάριση, στο 63΄.

Απόντος του Ρέτσου, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πλήρωσε την κακή αμυντική λειτουργία της και τα ατομικά λάθη των παικτών της, που έκαναν «δώρο» τα γκολ των γηπεδούχων.

Μπιανκόν, Ορτέγκα και Κοστίνια βρέθηκαν σε άσχημο βράδυ, όπως και ο Ελ Κααμπί που σπατάλησε κάθε ευκαιρία που του παρουσιάστηκε, ενώ ουδείς -εκτός ίσως του Τσικίνιο- ξεπέρασε τη μετριότητα.

Ο Ολυμπιακός είχε έλλειμμα ενέργειας, αλλά τι να πει κι ο ΠΑΟΚ που είχε παίξει στην Ευρώπη μια μέρα αργότερα κι είχε επίσης μακρινό ταξίδι στη Γαλικία (Βίγκο), αλλά έδειξε στο γήπεδο ότι ήθελε το παιχνίδι πολύ περισσότερο.

Οι φιλοξενούμενοι εμφανίστηκαν πιο απειλητικοί στο ξεκίνημα. Το σουτ του Ποντένσε δεν ανησύχησε τον Παβλένκα στο 4’, αλλά δυο λεπτά μετά ο συνδυασμός των «ερυθρολεύκων» έφερε σε θέση βολής τον Ελ Κααμπί, που σούταρε ψηλά από το ύψος του πέναλτι.

Εν τέλει, η ανωτερότητα του Ολυμπιακού επιβραβεύτηκε στο 23’. Ο Ορτέγκα έδωσε στον Ελ Κααμπί που βγήκε στα αριστερά, ο Μαροκινός «έκοψε» προς τα πίσω, με τον Τσικίνιο αφύλακτο να σουτάρει με το αριστερό στον ουρανό των δικτύων του Παβλένκα για το 0-1.

Η πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 33’. Ο Μπιανκόν έκανε λάθος γύρισμα, ο Γιακουμάκης έδωσε στον Κωνσταντέλια αλλά το πλασέ του 22χρονου δεν ήταν δυνατό να νικήσει τον Τζολάκη.

Το δεύτερο ξεκίνησε με (αναγκαστική) αλλαγή για τον Λουτσέσκου, αφού κάτω από δοκάρια πέρασε ο Τσιφτσής, ο οποίος είδε την κεφαλιά του Ζέλσον Μαρτίνς στο 50’, από τη σέντρα του Ορτέγκα, να περνάει πάνω από τα δοκάρια του.

Στο επόμενο λεπτό ο Τάισον μπήκε επικίνδυνα από αριστερά στην περιοχή και έκανε το παράλληλο γύρισμα, όμως Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς απέτυχαν να βρουν την μπάλα.

Ακολούθησε καταιγισμός λαθών, μέχρι να φτάσουμε στο 63΄ όπου έγινε και το πιο μεγάλο που άλλαξε τη ροή του αγώνα. Σε μια μακρινή μπαλιά Ορτέγκα και Τάισον μονομάχησαν, ο Αργεντινός που έλεγχε τη φάση γλίστρησε κι ο Βραζιλιάνος προχώρησε και πλάσαρε τον Τζολάκη για το 1-1.

Τσικίνιο κι Ελ Κααμπί συνεργάστηκαν ξανά στο 72’, αλλά ο Μαροκινός αστόχησε ξανά από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής για να έρθει το κερδισμένο πέναλτι από τον Κωνσταντέλια. Ο 22χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός πήρε την κόντρα από τον Μπιανκόν, μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Κοστίνια. Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε ο Ζίβκοβιτς που εκτέλεσε στο κέντρο της εστίας για την ανατροπή στο 75΄.

Λίγο αργότερα ακυρώθηκε γκολ του Γιακουμάκη για για επικίνδυνη προβολή/πάτημα του Κωνσταντέλια, ενώ στο 86΄ ο Τσιφτσής απέκρουσε σε κόρνερ τη γυριστή κεφαλιά του Ελ Κααμπί.

Στην τελευταία φάση του αγώνα, με τον Τζολάκη να βγαίνει εκτός εστίας και να χάνει την μπάλα, ο Γιακουμάκης σούταρε από πλάγια και μακριά, σημαδεύοντας τη ρίζα της αριστερής δοκού – απίθανη φάση.