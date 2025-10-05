Επική ανατροπή της ΑΕΚ και μεγάλο «διπλό» επί της Κηφισιάς

Σε ένα φοβερό παιχνίδι στο Περιστέρι, η ΑΕΚ νίκησε την Κηφισιά με 3-2 παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο και ήταν πίσω στο σκορ με 2-0!

Η Κηφισιά στο ξεκίνημα του αγώνα ήταν εντυπωσιακή, απέδωσε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο και κατάφερε να σκοράρει δύο φορές, βάζοντας σε πολύ δύσκολη θέση την ΑΕΚ. Στο 8’ οι τυπικά γηπεδούχοι έχασαν πέναλτι με τον Τεττέη, καθώς ο Στρακόσα απέκρουσε.

Στο 14’ ο Παντελίδης έφυγε στη κόντρα, έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια από τα αριστερά και στην σέντρα του ο Τεττέη έκανε την προβολή για το 1-0!

Στο 29’ η Κηφισιά πέτυχε και δεύτερο γκολ. Ο Παντελίδης πήρε το ριμπάουντ από το τετ α τετ του Τεττέη και έστειλε την μπάλα στο πλεκτό.

Η ΑΕΚ, πάντως, κατάφερε να βγάλει αντίδραση και να σκοράρει στο 44’ με τον Καλοσκάμη, ο οποίος στα… καπάκια έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει το ματς!

Στην έναρξη του δευτέρου μέρους, η ΑΕΚ έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Ρέλβας, ο οποίος «γκρέμισε» τον Τεττέη σε προσπάθεια για να σκοράρει.

Πάρα το αριθμητικό της μειονέκτημα η Ένωση κατάφερε να ισοφαρίσει στο 60’ με γκολ που πέτυχε ο Γιόβιτς μετά από σέντρα του Κουτέσα.

Στο 70’ ο Στρακόσα έκανε νέα σπουδαία επέμβαση σε ενέργεια του Τεττέη.

Στις καθυστερήσεις η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Γιόβιτς και είχε μια χρυσή ευκαιρία για να πάρει το ματς. Ο Μάριν στο 92’ νίκησε τον Ξενόπουλο και χάρισε στην ομάδα του μια σπουδαία επικράτηση με παίκτη λιγότερο.