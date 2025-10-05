Κοντσέρτο για… πολυβόλα στη Λιβαδειά

Απολαυστικός γι΄ άλλο ένα παιχνίδι φέτος, ο Λεβαδειακός συνέτριψε 6-0 τον Παναιτωλικό στο «Λάμπρος Κατσώνης» στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής κι ανέβηκε στην τέταρτη θέση, ισόβαθμος του Άρη με 10 πόντους.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ανέλαβε την κυριαρχία από το ξεκίνημα του αγώνα, και αφού έχασε την πρώτη ευκαιρία στο 3ο λεπτό, με την κεφαλιά του Τσιμπόλα να φεύγει λίγο πάνω από το δοκάρι, άνοιξε το σκορ στο 14΄ με πέναλτι του Πεντρόζο, που καταλογίστηκε με παρέμβαση του VAR για χέρι του Ενκολολό.

Τα «Καναρίνια» προσπάθησαν να αντιδράσουν, είχαν τη στιγμή τους στο 20΄ με το τελείωμα του Μίχαλακ να καταλήγει άουτ, αλλά δέχθηκαν και δεύτερο γκολ στο 31ο λεπτό από τον Συμελίδη, μετά από κακό διώξιμο του Τσάβες.

Η ήδη περίπλοκη κατάσταση έγινε μη αναστρέψιμη για τους φιλοξενούμενους στο 35΄, όταν αποβλήθηκε ο Άλεξιτς με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Παναιτωλικός κατέρρευσε και στο 39΄ ο Πεντρόζο έγραψε το 3-0, για να έρθει και το 4-0 στο 45΄+4 με νέο πέναλτι, που κέρδισε κι εκτέλεσε εύστοχα ο Παλάσιος.

Στο ίδιο μοτίβο και το δεύτερο ημίχρονο, με τον Λαγιούς να «σημαδεύει» το δοκάρι στο 48΄ και καταιγισμό ευκαιριών στη συνέχεια, με τους Συμελίδη (53΄, 54΄), Τσιμπόλα (55΄), πριν ο Λαγιούς σημειώσει το 5-0 στο 61΄ και ισοφαρίσει τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας των Βοιωτών, που ήταν απέναντι στην Παναχαϊκή με 5-0 την περίοδο 1993-94.

Στις καθυστερήσεις (90΄+7) ο Γιούριτς, στην πρώτη συμμετοχή με τη νέα ομάδα του, ευστόχησε από 11 μέτρα στο τρίτο κερδισμένο πέναλτι του Λεβαδειακού για το 6-0 κι έτσι το ρεκόρ καταρρίφθηκε, ενώ ο Παναιτωλικός τελείωσε το παιχνίδι με 9 παίκτες καθώς αποβλήθηκε και ο Κοντούρης στη φάση της παράβασης.