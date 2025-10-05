Logo Image

Άνετη νίκη του Παναθηναϊκού με ΠΑΟΚ

Κορυφαίος των νικητών ο Μήτογλου με 22 πόντους και σχεδόν άψογη στατιστική

Ο Παναθηναϊκός έβαλε από το πρώτο ημίχρονο (51-31) τις βάσεις της επικράτησης στην αναμέτρηση της πρεμιέρας της GBL απέναντι στον ΠΑΟΚ (93-83).

Οι νικητές υπερείχαν κοντά στο καλάθι, καθώς μέσα από την ρακέτα πέτυχαν 54 πόντους έναντι 32. Οι γηπεδούχοι αστόχησαν σε 9 βολές (14/23) έναντι 5 (11/16) του «Δικέφαλου του Βορρά», ο οποίος είχε 8/25 τρίποντα έναντι 5/18 που είχε ο Παναθηναϊκός.

Ο Μήτογλου που πέτυχε 22 πόντους με σχεδόν άψογη στατιστική (5/7 βολές, 7/8 δίποντα και 1/1 τρίποντο) και πήρε 7 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος της νικήτριας.

Ο Ναν ήταν ο δεύτερος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 12 πόντους, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ. Ο Σαμαντούροβ σκόραρε 11 πόντους και μάζεψε 5 ριμπάουντ. Διψήφιος ήταν ακόμη για τους νικητές ο Σορτς στο ντεμπούτο του στην GBL με 10 πόντους, ενώ μοίρασε και 3 ασίστ.

Ο Τζάκσον με 22 πόντους (8/14 σουτ εντός πεδιάς) και 6 ασίστ ήταν ο καλύτερος του ΠΑΟΚ. Προσπάθησε, επίσης, πολύ ο Ντίμσα, ο οποίος πέτυχε 14 πόντους με 4/7 σουτ έξω από τα 6,75 μέτρα και μοίρασε 4 ασίστ, ενώ ο Τζόουνς… άγγιξε το νταμπλ νταμπλ για τους φιλοξενούμενους με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ.

