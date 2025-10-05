Τη νίκη ο Ράσελ, το πρωτάθλημα η McLaren

Με έξι αγώνες να απομένουν για τη λήξη της σεζόν, η McLaren κατάκτησε τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της στο πρωτάθλημα κατασκευαστών την Κυριακή στο Grand Prix της Formula 1 στη Σιγκαπούρη.

Νικητής αναδείχθηκε ο Τζορτζ Ράσελ μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν, ενώ ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Όσκαρ Πιάστρι τερμάτισε εκτός βάθρου.

Στην πίστα του Marina Bay, με την υγρασία σχεδόν 80% και την πρόκληση για τους οδηγούς τεράστια, ο ορίζοντας ήταν καθαρός για τον Ράσελ (Mercedes), ο οποίος έλεγξε τον αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος από την pole position.

Ο Βρετανός, νικητής του δεύτερου GP της σεζόν μετά το Grand Prix του Καναδά, κέρδισε μπροστά από τον νυν παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν (Red Bull), ο οποίος κράτησε πίσω τη McLaren του Λάντο Νόρις (τρίτος).

Στο πρωτάθλημα των οδηγών ο Όσκαρ Πιάστρι, τέταρτος στο GP, είδε τον συμπαίκτη του Νόρις να μειώνει τη διαφορά από την κορυφή στους 22 βαθμούς, ενώ ο Φερστάπεν παραμένει τρίτος και 63 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Αυστραλό.

Ο Ιταλός Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Mercedes) τερμάτισε πέμπτος, μπροστά από τις δύο Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον (7ος).

Στη Σιγκαπούρη, η McLaren είχε άλλη μια ευκαιρία να κερδίσει τον δέκατο τίτλο κατασκευαστών της F1. Ένα επιτυχημένο στοίχημα, καθώς η αγγλική ομάδα φεύγει από τη Σιγκαπούρη με 27 επιπλέον βαθμούς στη συνολική κατάταξη και συνολικά 650, ως εκ τούτου λοιπόν ουδείς είναι πια σε θέση να την προσπεράσει.

Ενώ ο τίτλος δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από τη McLaren, δεδομένου του εκπληκτικού πρώτου μισού της σεζόν (η ομάδα έχει σημειώσει επτά τερματισμούς 1-2 φέτος), η κυριαρχία της έχει μειωθεί από το τέλος του καλοκαιριού.

Στη Σιγκαπούρη τα δύο πορτοκαλί αυτοκίνητα δεν βρέθηκαν ποτέ στη μάχη για τη νίκη, η οποία φαινόταν σαφώς προορισμένη για τον Ράσελ, σε μια πίστα όπου οι προσπεράσεις είναι δύσκολες.

Όταν τα φώτα έσβησαν λίγο μετά τις 8:00 μ.μ. (τοπική ώρα), ο Νόρις -ο οποίος ξεκίνησε πέμπτος στην εκκίνηση- κατέλαβε γρήγορα την τρίτη θέση στο GP, μπροστά από τον Ιταλό Κίμι Αντονέλι (Mercedes) και τον συμπαίκτη του Πιάστρι, με τον οποίο ήρθε σε επαφή.

«Δεν ήταν και πολύ fair play, αλλά τέλος πάντων…» φώναξε από το ραδιόφωνό του. «Δεν σε ενοχλεί που ο Λάντο με έσπρωξε εκτός πίστας;», είπε στον μηχανικό του σε ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση.

Το GP της Σιγκαπούρης διεξήχθη τη νύχτα για να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των Ευρωπαίων θεατών λόγω της διαφοράς ώρας, αλλά και για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της τροπικής ζέστης στους οδηγούς.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) εξέδωσε για πρώτη φορά προειδοποίηση για καύσωνα, καθώς αναμένονταν θερμοκρασίες άνω των 31°C το βράδυ της Κυριακής.

Ο κανόνας αυτός, που εισήχθη μετά το Grand Prix του Κατάρ του 2023, όταν αρκετοί οδηγοί χρειάστηκαν θεραπεία μετά από θερμοπληξία, επιτρέπει στους οδηγούς να φορούν ειδικό εξοπλισμό ψύξης κατά τη διάρκεια του αγώνα, εάν το επιλέξουν – έναν εξοπλισμό που θα γίνει υποχρεωτικός του χρόνου σε περίπτωση νέας προειδοποίησης.