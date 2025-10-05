Παρελθόν από τον Αστέρα Τρίπολης ο Παντελίδης

Το κάκιστο ξεκίνημα του Αστέρα Τρίπολης στο εφετινό πρωτάθλημα είχε συνέπεια το διαζύγιο του συλλόγου με τον Σάββα Παντελίδη.

Με μόλις δύο βαθμούς σε έξι παιχνίδια και την τελευταία θέση στην κατάταξη, ήταν πολύ δύσκολο να δοθεί κι άλλη πίστωση χρόνου στον Έλληνα τεχνικό, ειδικά από τη στιγμή που το πρωτάθλημα θα έχει διακοπή λόγω Εθνικής.

Ο Παντελίδης είχε αναλάβει τον Αστέρα στις 10 Οκτωβρίου 2024 και είχε την καθοδήγησή του σε 39 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 15 νίκες, 6 ισοπαλίες και 18 ήττες.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Σάββα Παντελίδη.

Ευχαριστούμε τον κ. Παντελίδη για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική του διαδρομή».