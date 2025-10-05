Τα φώτα στην Τούμπα

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής, η αυλαία της οποίας θα κλείσει με τέσσερα παιχνίδια.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, μετά την ήττα 3-1 από τη Θέλτα στην Ισπανία, συμπλήρωσε πέντε αγώνες χωρίς νίκη (0-3-2) σε όλες τις διοργανώσεις.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 2-0 στο Λονδίνο από την Άρσεναλ, ωστόσο η καλή εμφάνιση της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε ελπίδες για τη συνέχεια.

Ο Παναθηναϊκός περιμένει τον Ατρόμητο στην άδεια Λεωφόρο, λίγες ημέρες μετά την ήττα-σοκ από την Γκο Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ.

Και οι Περιστεριώτες δεν είναι, όμως, στα καλύτερά τους, αφού δεν μπόρεσαν να κερδίσουν την ΑΕΛ των δέκα παικτών και παραμένουν χωρίς νίκη στη Super League, από την πρεμιέρα.

Η ΑΕΚ πηγαίνει στο Περιστέρι για να παίξει με την τυπικά γηπεδούχο Κηφισιά. Η Ένωση ηττήθηκε από την Τσέλιε στη Σλοβενία, πρώτη ήττα επί των ημερών του Μάρκο Νίκολιτς.

Ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος έως τώρα, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προέρχεται από τη σπουδαία νίκη επί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Τέλος, στη Βοιωτία, ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό που παρουσιάζεται πολύ πιο αποτελεσματικός μακριά από το Αγρίνιο.

Το πρόγραμμα: