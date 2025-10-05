Πρεμιέρα με «κατοστάρα» για τον Ολυμπιακό

Με επιμέρους σκορ 57-31 στη δεύτερη και τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός νίκησε στο κλειστό του Αγίου Θωμά το Μαρούσι με 100-81,στην πρεμιέρα της GBL.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 28-23 44’’ πριν την λήξη της πρώτης περιόδου με 9 πόντους με δύο τρίποντα του Ντάριλ Μέικον, αλλά δεν είχαν απάντηση όταν οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να πιέζουν στην άμυνα.

Με 54’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου ο Ολυμπιακός ξέφυγε με διαφορά 25 πόντων (82-57) κι έφτασε χωρίς να απειληθεί στην επικράτηση.

Κορυφαίοι των νικητών ήταν ο Τάισον Γουόρντ, που πέτυχε 14 πόντους χωρίς να χάσει σουτ (4/4 βολές, 2/2 δίποντα και 2/2 τρίποντα), και ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος σκόραρε 15 πόντους με ένα τρίποντο.

Ντεμπούτο για τους «ερυθρόλευκους» έκανε ο Φρανκ Ντιλικίνα, που σκόραρε 12 πόντους με 2 τρίποντα και μοίρασε 4 ασίστ.

Η ομάδα του Πειραιά πέτυχε 10/22 τρίποντα και είχε 25 ασίστ για 10 λάθη, ενώ σκόραραν και οι 12 παίκτες που χρησιμοποίησε ο κόουτς του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας.

Από το Μαρούσι προσπάθησαν περισσότερο ο Μέικον, ο οποίος πέτυχε 20 πόντους με 3/5 τρίποντα κι έδωσε 6 ασίστ, ο Τζακόρεϊ Γουίλιαμς με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Κάμερον Ρέινολντς, ο οποίος πέτυχε 15 πόντους και πήρε 7 ριμπάουντ.

Οι γηπεδούχοι ήταν άστοχοι από μακριά και τελείωσαν την αναμέτρηση με 8/29 τρίποντα, ενώ είχαν 19 ασίστ για 17 λάθη.

Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 100 πόντους με τρίποντο του Ντιλικίνα με 1’ και 35’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση της συνάντησης. Το Μαρούσι, ωστόσο, με επιμέρους σκορ 24-18 στα τελευταία 10’ και 54’’ της αναμέτρησης μείωσε στους 19 πόντους της τελικής διαφοράς.