Ο ΟΦΗ «ταπείνωσε» τον Άρη

Ένας εξαιρετικός ΟΦΗ κατανίκησε με 3-0 τον Άρη ως τυπικά γηπεδούχος στο «Θ. Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Οι Κρήτες σημείωσαν τη δεύτερη νίκη τους, πήραν βαθμολογικό οξυγόνο για τη συνέχεια και υποχρέωσαν τους «κίτρινους» στην πρώτη ήττα επί Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο τους ύστερα από έξι αγώνες.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν πρώτοι με γυριστή κεφαλιά του Μορόν, την οποία μπλόκαρε ο Χριστογεώργος. Ο ΟΦΗ είχε δοκάρι με τον Νέιρα στο 10΄, για να γράψει το 1-0 με κεφαλιά ο Σαλσίδο στο 18΄, από φάουλ του Νέιρα.

Οι τυπικά γηπεδούχοι πλησίασαν σε δεύτερο γκολ στο 24΄, αλλά ο Διούδης με διπλή προσπάθεια σταμάτησε το διαγώνιο πλασέ του Νους.

Ο Χριστογεώργος σταμάτησε το διαγώνιο σουτ του Τεχέρο στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο ΟΦΗ κράτησε το προβάδισμα και ο Χιμένεθ έκανε τριπλή αλλαγή με την έναρξη της επανάληψης.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας οι Ηρακλειώτες διπλασίασαν με κοντινό πλασέ του Νέιρα και στο 80΄ ο Αποστολάκης, με υπέροχη ενέργεια, νίκησε τον Διούδη για το 3-0 δίνοντας εύρος στη νίκη της ομάδας του.

Ο ΟΦΗ ανέβηκε στους έξι βαθμούς, ενώ ο Άρης έχασε την ευκαιρία να ανέβει, έστω προσωρινά, στην κορυφή, ενώ έμεινε για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι μακριά από το «τρίποντο».