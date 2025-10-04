Logo Image

«Έσπασε το ρόδι» ο Πανσερραϊκός

Αθλητικά

«Έσπασε το ρόδι» ο Πανσερραϊκός

Πρώτη νίκη για τη μακεδονική ομάδα στο εφετινό πρωτάθλημα, «βυθίζεται» ο Αστέρας Τρίπολης

Ο Πανσερραϊκός νίκησε στο δημοτικό στάδιο Σερρών τον Αστέρα Τρίπολης με 2-1 στο ντέρμπι των ουραγών της Σούπερ Λίγκας, για την 6η αγωνιστική.

Η μακεδονική ομάδα πήρε για πρώτη φορά φέτος τους τρεις βαθμούς, έφτασε στους 5 κι έκανε ένα μικρό άλμα στην κατάταξη, αφήνοντας μόνους στο τέλος τους Αρκάδες που έχουν συγκομιδή μόλις 2 πόντους.

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη τελική στο 4ο λεπτό με το σουτ του Ιβάν να περνά πάνω από το δοκάρι και στο 21΄ άνοιξαν το σκορ με κεφαλιά του στόπερ Ντε Μάρκο.

Η είσοδος του Μπαρτόλο με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου έδωσε στον Αστέρα νέα δυναμική, τον έκανε πιο επιθετικό κι αφού έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Εμμανουηλίδη στο 50΄ ισοφάρισε στο 57΄ με τον Έντερ.

Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν και για δεύτερο γκολ, αλλά ένα ανεκδιήγητο λάθος των αμυντικών του έκανε «δώρο» στη μακεδονική ομάδα το 2-1 στο 88΄, με σκόρερ τον Μάρας που είχε μπει αλλαγή.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube