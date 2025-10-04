«Έσπασε το ρόδι» ο Πανσερραϊκός

Ο Πανσερραϊκός νίκησε στο δημοτικό στάδιο Σερρών τον Αστέρα Τρίπολης με 2-1 στο ντέρμπι των ουραγών της Σούπερ Λίγκας, για την 6η αγωνιστική.

Η μακεδονική ομάδα πήρε για πρώτη φορά φέτος τους τρεις βαθμούς, έφτασε στους 5 κι έκανε ένα μικρό άλμα στην κατάταξη, αφήνοντας μόνους στο τέλος τους Αρκάδες που έχουν συγκομιδή μόλις 2 πόντους.

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη τελική στο 4ο λεπτό με το σουτ του Ιβάν να περνά πάνω από το δοκάρι και στο 21΄ άνοιξαν το σκορ με κεφαλιά του στόπερ Ντε Μάρκο.

Η είσοδος του Μπαρτόλο με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου έδωσε στον Αστέρα νέα δυναμική, τον έκανε πιο επιθετικό κι αφού έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Εμμανουηλίδη στο 50΄ ισοφάρισε στο 57΄ με τον Έντερ.

Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν και για δεύτερο γκολ, αλλά ένα ανεκδιήγητο λάθος των αμυντικών του έκανε «δώρο» στη μακεδονική ομάδα το 2-1 στο 88΄, με σκόρερ τον Μάρας που είχε μπει αλλαγή.