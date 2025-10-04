Logo Image

Poleman ο Ράσελ στη Σιγκαπούρη

Για τον πιλότο της Mercedes θα είναι η δεύτερη φορά φέτος που εκκινεί από την πρώτη θέση, μετά τον Καναδά

Ο Βρετανός Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) θα ξεκινήσει από την pole position στο Grand Prix της Formula 1 στη Σιγκαπούρη, την Κυριακή.

Ο Ράσελ σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες το Σάββατο, μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν (Red Bull).

Ο Αυστραλός Όσκαρ Πιάστρι (McLaren), πρώτος στη βαθμολογία των οδηγών και βασικός διεκδικητής του τίτλου, θα ξεκινήσει τρίτος, μπροστά από τον Ιταλό Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Mercedes).

Είναι μόλις η τρίτη φορά στους 18 αγώνες του εφετινού πρωταθλήματος που στην πρώτη θέση της εκκίνησης θα βρεθεί πιλότος εκτός του Φερστάπεν και των δύο McLaren, του Πιάστρι και του Λάντο Νόρις.

Ο Ράσελ είχε εξασφαλίσει την pole position και στον Καναδά, όπου και πρώτευσε, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari) ήταν poleman στην Ουγγαρία.

