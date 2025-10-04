Logo Image

Πρέσβειρα της Σαουδικής Αραβίας η Μπαντόσα

Αθλητικά

Πρέσβειρα της Σαουδικής Αραβίας η Μπαντόσα

Η Ισπανίδα εντάχθηκε σε μια λίστα πρεσβευτών του τένις, ο πιο αξιοσημείωτος από τους οποίους είναι ο Ράφα Ναδάλ

Η Πάουλα Μπαντόσα υπέγραψε συμβόλαιο ως πρέσβειρα της Σαουδικής Αραβίας. Τη συνεργασία με το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (PIF)  ανακοίνωσε η Ισπανίδα τενίστρια.

Επομένως, η Μπαντόσα εντάσσεται σε μια λίστα πρεσβευτών του τένις, ο πιο αξιοσημείωτος από τους οποίους είναι ο Ράφα Ναδάλ, ο οποίος έγινε πρεσβευτής της Σαουδικής Ομοσπονδίας το 2014.

«Αυτό που με έκανε να θέλω να συνεργαστώ με το PIF είναι ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Το PIF αφορά την προώθηση του τένις, την ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς και τη δημιουργία ευκαιριών για όλους», δήλωσε η Μπαντόσα, η οποία ζει στο Ντουμπάι εδώ και χρόνια.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube