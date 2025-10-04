Πρέσβειρα της Σαουδικής Αραβίας η Μπαντόσα

Η Πάουλα Μπαντόσα υπέγραψε συμβόλαιο ως πρέσβειρα της Σαουδικής Αραβίας. Τη συνεργασία με το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (PIF) ανακοίνωσε η Ισπανίδα τενίστρια.

Επομένως, η Μπαντόσα εντάσσεται σε μια λίστα πρεσβευτών του τένις, ο πιο αξιοσημείωτος από τους οποίους είναι ο Ράφα Ναδάλ, ο οποίος έγινε πρεσβευτής της Σαουδικής Ομοσπονδίας το 2014.

«Αυτό που με έκανε να θέλω να συνεργαστώ με το PIF είναι ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Το PIF αφορά την προώθηση του τένις, την ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς και τη δημιουργία ευκαιριών για όλους», δήλωσε η Μπαντόσα, η οποία ζει στο Ντουμπάι εδώ και χρόνια.