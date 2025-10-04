Η Μπαρτσελόνα εγκαταλείπει τη European Super League

Το νέο Champions League έχει οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα που ίσως ήταν αδιανόητο μέχρι πέρυσι: Η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να εγκαταλείψει οριστικά το σχέδιο της ευρωπαϊκής Super League, το οποίο επιδίωκε μέχρι τώρα, όπως αναφέρθηκε από τον Καταλανικό ραδιοφωνικό σταθμό RAC1.

Οι «Μπλαουγκράνα», όπως και πολλές άλλες ομάδες, εκτιμούν τον τρόπο με τον οποίο η διοικητική αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου κατάφερε να ικανοποιήσει τους συλλόγους που απαιτούσαν μεγαλύτερη αξία από το Champions League μέσω υψηλότερων εσόδων, κάτι που επιτεύχθηκε ακριβώς χάρη στην αλλαγή μορφής που εισήχθη την περασμένη σεζόν.

Ο πρόεδρος της Καταλανικής ομάδας, Ζοάν Λαπόρτα, πιστεύει προσωπικά ότι δεν είναι πλέον απαραίτητο να προωθηθεί μια νέα διοργάνωση που θα διοικείται από συλλόγους, όπως είχε προβλεφθεί κατά την ίδρυση της Super League, η οποία πλέον έχει ως μοναδικό μέλος μόνο τη Ρεάλ Μαδρίτης του Φλορεντίνο Πέρεθ.

Αυτή η απόφαση θα επισφράγιζε τις ήδη σημαντικά βελτιωμένες σχέσεις μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της UEFA.

Ίσως η παρουσία του προέδρου Αλεξάντερ Τσέφεριν στο «Μονζουίκ», για τον αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν, που πάντα αντιτίθεται στη Super League, αποτέλεσε κάτι περισσότερο από μια ευκαιρία για να δούμε δύο από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες της εποχής εν δράσει.