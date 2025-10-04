Η Ε.Ε. αντίθετη στη διεξαγωγή αγώνων εκτός Ευρώπης

Η ιταλική και η ισπανική ποδοσφαιρική λίγκα εργάζονται για να διοργανώσουν έναν αγώνα για τα αντίστοιχα πρωταθλήματά τους εκτός των εθνικών τους συνόρων.

Και οι δύο περιμένουν ακόμη το πράσινο φως από την UEFA και τη FIFA για να προχωρήσουν στον αγώνα Μίλαν-Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας, που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο, και στον αγώνα Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, που έχει προγραμματιστεί για πριν από τα Χριστούγεννα.

Ωστόσο, ο Γκλεν Μικάλεφ, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ισότητα των Γενεών, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, αντιτίθεται έντονα σε αυτή την πιθανότητα, όπως αναφέρει η αμερικανική ιστοσελίδα Athletic.

«Η θέση μου είναι σαφής: οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα πρέπει να διεξάγονται στην Ευρώπη. Η διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος εκτός Ευρώπης είναι προδοσία των τοπικών κοινοτήτων και των οπαδών, στους οποίους αυτοί οι σύλλογοι οφείλουν μεγάλο μέρος της επιτυχίας τους. Για τους πολίτες μας δεν πρόκειται μόνο για έναν αγώνα, αλλά για κοινότητα, φιλία και οικογένεια», δήλωσε.

«Η απομάκρυνση αυτών των διοργανώσεων από την Ευρώπη είναι σύμπτωμα πολύ ευρύτερων ζητημάτων βιωσιμότητας στο ποδόσφαιρο», συνέχισε ο Γκλεν Μικάλεφ.

«Ένα υπερφορτωμένο ημερολόγιο αγώνων, με νέες διοργανώσεις κι εθνικά πρωταθλήματα, σημαίνει ότι τα έσοδα στο οικοσύστημα πρέπει να ωθηθούν ακόμη περισσότερο στα όριά τους. Τα μη ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στον αθλητισμό έχουν σημαντικές πληθωριστικές επιπτώσεις. Η δυναμική τιμολόγηση είναι μια άλλη περίπτωση όπου οι οπαδοί τιμωρούνται. Θα πρέπει να υπάρξει μια ειλικρινής συζήτηση σχετικά με τις ευρύτερες αιτίες αυτών των προβλημάτων, αντί να εξετάζουμε την αφαίρεση εγχώριων αγώνων από την Ευρώπη».

Ο Μικάλεφ πρόσθεσε στη συνέχεια ότι ήδη εργάζεται για να φέρει σε επαφή εκπροσώπους ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, συλλόγων κι εθνικών ομοσπονδιών, μαζί με ενώσεις παικτών και ομάδες οπαδών, για να οργανώσουν μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα.

«Ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις για τις αθλητικές διοργανώσεις χωρίς διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι εκπρόσωποι αθλητών ή οι ομάδες οπαδών, καταδεικνύει την αδυναμία του συστήματος διακυβέρνησης στον αθλητισμό. Για τον ποδοσφαιρικό τομέα, αυτή είναι η πρώτη πραγματική δοκιμασία από το σκάνδαλο της Super League», κατέληξε ο Επίτροπος Μικάλεφ.

naftemporiki.gr