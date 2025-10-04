Super League: Ανοίγει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής

Ξεκινά σήμερα, Σάββατο, η έκτη αγωνιστική της Super League με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τρεις σημαντικές αναμετρήσεις.

Ο πληγωμένος ΟΦΗ φιλοξενεί τον Άρη που θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ισοπαλία κόντρα στον Πανσερραϊκό, ο οποίος φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης, σε ένα ματς όπου και οι δύο… καίγονται για την νίκη.

Στην AEL FC Arena, το μενού έχει θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα στην Λάρισα και τον Βόλο.

Το πρόγραμμα

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

18:00: ΟΦΗ-Άρης

18:30: Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης

20:30: Λάρισα-Βόλος

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

18:00: Κηφισιά-ΑΕΚ

18:00: Λεβαδειακός-Παναιτωλικός

20:30: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

21:30: Παναθηναϊκός-Ατρόμητος