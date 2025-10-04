Logo Image

Πεπ Γκουαρδιόλα: Είμαστε μάρτυρες γενοκτονίας στη Γάζα

Reuters/Lee Smith

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι έδειξε για ακόμη μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν αποτελεί μοναχά τον πιο επιδραστικό προπονητή στο ποδόσφαιρο τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια. Ο Καταλανός τεχνικός έχει αποδείξει πολλάκις πως έχει άποψη και λόγο για τα σημαντικά ζητήματα αυτής της ζωής.

Έτσι, λοιπόν, με αφορμή την αυριανή πορεία στη Βαρκελώνη για την Παλαιστίνη, έστειλε το δικό του συγκλονιστικό μήνυμα, στο οποίο αναφέρει τα εξής:

«Είμαστε μάρτυρες μιας γενοκτονίας σε πραγματικό χρόνο, όπου χιλιάδες παιδιά έχουν ήδη πεθάνει και πολλά περισσότερα κινδυνεύουν να πεθάνουν. Η Λωρίδα της Γάζας είναι κατεστραμμένη, και πλήθη ανθρώπων περιπλανιούνται χωρίς προσανατολισμό, χωρίς τροφή, πόσιμο νερό ή φάρμακα. Μόνο η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών μπορεί να σώσει ζωές και να πιέσει τις κυβερνήσεις να δράσουν οριστικά. Στις 4 Οκτωβρίου, στις 12:00, θα πλημμυρίσουμε τους δρόμους στα Jardinets de Gràcia για να απαιτήσουμε τον τερματισμό της γενοκτονίας».

