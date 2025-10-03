Logo Image

Εuroleague: Πληγώθηκε από την άμυνα κι έχασε από την Μπαρτσελόνα ο Παναθηναϊκός

ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε ακριβά τα χαμένα ριμπάουντ και την περιφερειακή του ανασταλτική λειτουργία και ηττήθηκε από τους Καταλανούς απόψε στο ΟΑΚΑ με 96-103

Δεν τα κατάφερε απόψε ο Παναθηναϊκός(1-1) κόντρα στη Μπαρτσελόνα(1-1), καθώς ηττήθηκε στο κλειστό του ΟΑΚΑ από τους Καταλανούς με 96-103, ολοκληρώνοντας με μία νίκη και μία ήττα τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν κατάφερε να περιορίσει τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι… βομβάρδισαν από την περιφέρεια, έχοντας τρομερή ευστοχία(47,1%) από την γραμμή του τριπόντου.

Παράλληλα το ”τριφύλλι” υστέρησε στο αμυντικό ριμπάουντ(18 επιθετικά οι μπλαουγκράνα), έδωσε στον αντίπαλο αρκετές δεύτερες επιθέσεις και αυτά κόστισαν αρκετά.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να είναι κοντά στο σκορ μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ωστόσο, ένα σερί 9-0 της Μπαρτσελόνα στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, τον έφερε σε πολύ δύσκολη θέση και όταν πλησίαζε, ο αντίπαλος έβρισκε μεγάλα σουτ.

Ο Κλάιμπερν με 23 πόντους, ο Σενγκέλια με 17, ο Λαπροβίτολα με 15 και 9 ασίστ ήταν οι κορυφαίοι της ”Μπάρτσα”.

Για τον Παναθηναϊκό ο Χουάντσο πέτυχε 27 πόντους και είχε 8 ριμπάουντ, ενώ ο Σλούκας έβαλε 18, προσφέροντας και 11 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 45-51, 69-74, 96-103

