Εθνική ποδοσφαίρου: Ο Μιχαηλίδης στη θέση του Ρέτσου

Σε μία αντικατάσταση προχώρησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική ανδρών όσον αφορά τις επιλογές του για τα κρίσιμα παιχνίδια κόντρα σε Σκωτία και Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ, έγινε αναγκαστική αλλαγή και τέθηκε νοκ-άουτ.

Όπως έγινε γνωστό, θα τον αντικαταστήσει ο Γιάννης Μιχαηλίδης του ΠΑΟΚ, με τον 25χρονο στόπερ να έχει να αγωνιστεί με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα από τις 11 Νοεμβρίου του 2020 στο παιχνίδι με την Κύπρο. Συνολικά μετράει δύο συμμετοχές σε επίσημα φιλικά με τη «γαλανόλευκη».

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής για τα ματς με Σκωτία και Δανία: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.