Παραστίβος: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Νάσος Γκαβέλας

Ακόμη μία μεγάλη επιτυχία για τον Νάσο Γκαβέλα, ο οποίος επιβεβαίωσε την κυριαρχία του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Έλληνας αθλητής με οδηγό (guide) τον Δημήτρη Χρυσάφη, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 10.96 στα 100μ. Τ11 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παραστίβου στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Ο Γκαβέλας είχε αναδειχθεί χρυσός στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2021 και στο Παρίσι το 2024, ενώ στη συλλογή του έχει και τα χρυσά μετάλλια στα 100μ. Τ12 από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 2018 στο Βερολίνο και του 2019 στο Μπίντγκοτζ.

Στην κούρσα της νίκης ήταν ο μόνος που έκανε χρόνο κάτω από 11 δευτερόλεπτα, τερματίζοντας σε 10.96.