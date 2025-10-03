Logo Image

Δεύτερος στον κόσμο ο Ντούσκος στο σπριντ των 500 μέτρων

Αθλητικά

Δεύτερος στον κόσμο ο Ντούσκος στο σπριντ των 500 μέτρων

EUROKINISSI

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε και το ασημένιο μετάλλιο στο σπριντ των 500 μέτρων

Μετά το χρυσό μετάλλιο, ο Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε ακόμα ένα στην συλλογή του στη Σανγκάη.

Ο χρυσός παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ, κέρδισε τα ξημερώματα και το ασημένιο μετάλλιο στο αγώνα σπριντ 500μ. “Shanghai Sprints” που πραγματοποιήθηκε κατά μήκος του ποταμού που διασχίζει την κινεζική μεγαλούπολη, δείχνοντας ξανά σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Λευκορώσο Ζαλάτι που ήταν τρίτος πριν λίγες μέρες στο τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος, ενώ είχε ταυτόχρονο τερματισμό με τον Λιθουανό Μπελιάουσκας.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube