Η έντονη κριτική στον Ποστέκογλου και η απάντησή του

Η παρουσία του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ δεν έχει ξεκινήσει καλά και το βράδυ της Πέμπτης ήρθε η εντός έδρας ήττα από την Μίντιλαντ για το Europa League για να φέρει σε πιο δύσκολη θέση τον Έλληνα προπονητή.

Μετά το τέλος του αγώνα ο έμπειρος κόουτς ρωτήθηκε για το σύνθημα «θα απολυθείς αύριο», που ακούστηκε από τους φίλους της Νότιγχαμ κατά την διάρκεια της αναμέτρησης.

«Οι οπαδοί είναι απογοητευμένοι, έχουν δικαίωμα να έχουν γνώμη. Τίποτα δεν με εκπλήσσει πια, μάλλον είναι το κλίμα στο οποίο βρισκόμαστε. Τίποτα δεν μπορώ να ελέγξω, η ευθύνη μου είναι να παίρνω νίκες», ανέφερε ο Ποστέκογλου.

Ο Έλληνας τεχνικός σε έξι αγώνες, έχει 2 ισοπαλίες και 4 ήττες.